Il “gallo” Belotti canta 116 volte in Serie A 

Il Gallo canta 116 volte, tanti sono i gol segnati in A dai tempi del Palermo, sino all’altro ieri, con una doppietta speciale per il Cagliari e per lui, visto che gli consente di agganciare niente popò di meno che Lautaro Martinez. A questo punto, solo Ciro Immobile (201, probabilmente irraggiungibile), Paulo Dybala (129), Duvan Zapata (124) e Domenico Berardi (123) hanno segnato più di Andrea Belotti nella massima serie italiana tra i giocatori in attività. Un traguardo impressionante che consente al neo rossoblù, tra l’altro, di piazzarsi al 60° posto nella classifica dei marcatori all time raggiungendo un certo Sandro Mazzola. E la partita non è ancora chiusa. Anzi, è appena ricominciata e potrebbe durare parecchio considerato che ha “solo” 31 anni e, in teoria, è nell’età ideale per avere un giusto equilibrio tra esperienza e gestione fisica. Ha tanto da dire, dare e segnare, insomma. Con la maglia rossoblù.

Il gol nel dna

Numeri da capogiro. Il grosso, chiaramente, lo ha fatto col Torino realizzando 100 gol tondi tondi dopo i 6 con il Palermo. Quindi 3 con la maglia della Roma, sempre 3 con quella della Fiorentina, 2 nel Como e già 2, appunto, col Cagliari dove impatto migliore non poteva avere. All’esordio contro il Parma non aveva segnato ma aveva comunque propiziato la rete di Mina. A Lecce ha prima firmato il pareggio facendosi trovare al posto giusto al momento giusto sotto porta sul tocco pregiato di Palestra per poi procurare e trasformare (per gentile concessione di Mina) il rigore di una vittoria che mancava al Cagliari da quattordici anni allo stadio “Via del Mare”.

Stretagati dal Gallo

Eccolo, dunque, il bomber più atteso. E dopo aver stregato i tifosi da subito, già all’aeroporto di Elmas il giorno in cui è sbarcato per la prima volta da rossoblù, ora anche i compagni, nessuno escluso, stravedono per lui. Li ha conquistati prima con la sua semplicità e con un’umiltà disarmante considerato il curriculum, poi in campo. Non a caso, sono andati tutti ad abbracciarlo al secondo gol al Lecce, festeggiando con lui e come lui (Gaetano, addirittura, ha mimato con la mano destra il suo storico gesto del gallo invitandolo a fare altrettanto).

«Solo il Cagliari»

Così come non è un caso che Pisacane lo abbia schierato subito titolare anche se non era al top della condizione, già contro il Parma e ancora l’altro ieri in Puglia. Tra i due il feeling è scattato prima che il trasferimento venisse formalizzato, quando Belotti ha chiamato al telefono il tecnico napoletano per dirgli che voleva soltanto il Cagliari (sulle sue tracce c’era in quel momento il Valencia). E per far in modo che la trattativa andasse in porto, si è addirittura ridotto lo stipendio. Nella speranza (o convinzione?) di poterlo poi arrotondare a suon di gol attraverso i bonus. Anche per questo, i tifosi sono pazzi di lui. E chissà che cosa ha pensato il commissario tecnico dell’Italia Gattuso guardando Lecce-Cagliari, per quanto il suo problema in questo momento non siano gli attaccanti. Campione d’Europa nel 2021, Belotti ha numeri importanti anche in azzurro con 12 gol in 44 partite. L’ultima l’ha giocata il 7 giugno del 2022, contro l’Ungheria. Magari ci pensa ancora alla Nazionale.

La scelta migliore?

Le esperienze con Roma e Fiorentina - paradossalmente - hanno frenato la sua ascesa dopo gli anni d’oro al Toro. A Como non è scattata la scintilla, anche per questo ha scelto di chiudere la scorsa stagione in Portogallo al Benfica per poi rimettersi in gioco a Cagliari che, a sua volta, lo ha scelto in una lista che comprendeva, tra gli altri, Cutrone, Dany Mota e Cheddira. «Sono libero di esprimermi: questo è quello che cerco e che voglio ogni domenica. Sono contento oggi di esserci riuscito», ha detto il bomber di Calcinate a Lecce subito dopo il triplice fischio, «poi qualche cosa non l'avrò fatta bene e penso che anche a 31 anni si può sempre migliorare». Alla fine, Belotti e il Cagliari si sono scelti a vicenda. E scelta migliore - visti i presupposti - non potevano fare.

RIPRODUZIONE RISERVATA