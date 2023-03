Il Galles cede il “cucchiaio” a una spenta Italia 

Roma. Il presidente dellaFir, ed ex capitano azzurro, Marzio Innocenti alla vigilia aveva avvisato:

«piedi per terra, il Galles resta favorito». Eppure in un Olimpico con oltre 60mila spettatori in tanti credevano nell'impresa azzurra come un anno fa a Cardiff. Il campo, però, dice il contrario con gli ospiti che vincono 29-17, lasciando tanto amaro in bocca per Lamaro e compagni che di fronte non avevano di certo il miglior Galles della sua storia.

A una giornata dalla fine del Sei Nazioni i ragazzi di Crowley sono a un passo dal "cucchiaio di legno”: per evitarlo servirebbe battere la Scozia con il bonus offensivo e sperare nella sconfitta del Galles contro la Francia. Scenario decisamente complicato, ma i rimpianti sono quasi tutti italiani per un primo tempo giocato sotto tono, chiuso sotto 22-3 con tre mete concesse con troppa leggerezza. C’è solo il calcio piazzato di Tommaso Allan, chiamato a sostituire la stella Capuozzo. Nella ripresa, Italia sotto di un uomo e quarta meta dei Dragoni. Non bastano le due segnature azzurre di Negri e Brex.

