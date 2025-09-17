VaiOnline
Sarcidano-Barbagia di Seulo.
18 settembre 2025 alle 00:16

Il Gal sceglie la nuova direttrice: è Lucia Tidu 

Si è chiusa nei giorni scorsi la selezione per individuare il nuovo direttore del Gal Sarcidano-Barbagia di Seulo. È stata nominata Lucia Tidu, quarantenne proveniente dal Mandrolisai che ha dimostrato fra le altre cose di avere una buona conoscenza del territorio di cui si occuperà per via del nuovo incarico. La Tidu andrà a coprire un incarico che è rimasto vacante per più di un anno. «L’assenza di questa figura per così tanto tempo», ha detto il presidente del gruppo di azione locale Giovanni Daga, sindaco di Nuragus «ha reso complessa la gestione ma grazie all’impegno di pochi dipendenti e del consiglio di amministrazione è stato possibile garantire la continuità delle attività». Con la nomina del nuovo direttore sarà possibile avviare di nuovo tutti i collegamenti e i rapporti con i Gal presenti nella regione e con gli altri Gal anche a livello nazionale. Tra una settimana si chiuderà anche la selezione per l’Agente di sviluppo, altra figura fondamentale il lavoro del gruppo. «Così l’organico sarà al completo», ha aggiunto Daga, «e potremo accelerare sui progetti a favore del territorio». Attraverso il lavoro del Gal nel Sarcidano Barbagia di Seulo sono arrivate ingenti risorse a sostegno non solo dei Comuni che ne fanno parte, Escolca, Esterzili, Genoni, Gergei, Isili, Laconi, Mandas, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Villanova Tulo, ma anche per i soggetti privati che ne fanno parte.

