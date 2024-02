Il Gal rilancia a chilometri zero agriturismi e fattorie didattiche  

Al via un progetto per la valorizzazione dei prodotti locali, che rappresentano il futuro del territorio, coinvolgendo il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. Vi è stata tanta partecipazione alla presentazione da parte del Gal Marghine del bando “Educare le nuove generazioni ad una alimentazione locale sostenibile”, un progetto che mira a sensibilizzare il consumo dei prodotti tipici del Marghine, ma soprattutto a creare sviluppo, opportunità di lavoro per le aziende agricole. Alla manifestazione, che si è svolta nella sede dell'Unione dei Comuni a Macomer, hanno partecipato i rappresentanti delle cooperative sociali, delle istituzioni scolastiche e operatori didattici.

«Il progetto coinvolge tutto il territorio - dice Serenella Salis, presidente del Gal Marghine - riguarda le ricette tradizionali, e sarà realizzato anche e soprattutto per le fattorie didattiche e gli agriturismi. Un opportunità di lavoro e di sviluppo delle nostre aziende agricole. I partecipanti all'incontro sono interessati a costruire rapporti di cooperazione con l'obiettivo di presentare progetti che prevedano percorsi di sensibilizzazione e di educazione alimentare rivolti al mondo dell'infanzia, degli adolescenti, delle famiglie e degli insegnanti».

Operatori presenti e potenziali beneficiari hanno manifestato attenzione e interesse, affinché si costituisca una solida rete di aggregazione, con un soggetto capofila. Tempistiche e modalità delle domande si possono consultare nel sito istituzionale della Fondazione del Gal Marghine.

