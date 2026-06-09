Il Gal Linas punta sul turismo lento 

Il tema dello sviluppo del Gal Linas entra nel cuore della cooperazione tra soggetti pubblici e privati con la sfida di una politica “dal basso verso l’alto” per una visione d'insieme, rafforzando la vocazione turistica del territorio. Una strategia di rete tra Arbus, Guspini, Gonnosfanadiga e Villacidro, realtà che coincide con l’unione dei comuni “Monte Linas-Dune di Piscinas”.

A tracciare il viaggio di 30 anni di attività e le prospettive future in un incontro nell’hotel di Piscinas, è stata la presidente, Maria Amisani. «La programmazione ha generato un forte impulso occupazionale e imprenditoriale. Ora la chiave per consolidare l’economia del Linas è la rete tra i protagonisti».

I numeri

Il Gal, nato 1997, ha attraversato 4 periodi di programmazione, gestendo circa 20 milioni di euro. Ultimamente, attraverso l’approccio Leader, ha privilegiato ascolto e compartecipazione dei 72 soci tra aziende ed associazioni che operano in più settori: agricolo, turistico, commercio e servizi. I finanziamenti hanno accelerato accoglienza per i visitatori, rafforzando la vocazione turistica della zona, oltre 67 attività avviate e 126 posti letto. Un forte impulso occupazionale su due pilastri: sviluppo delle filiere di prodotti locali e di eccellenza, servizi turistici innovativi, dedicati alla ricettività, all’escursionismo e alla mobilità dolce.

Altro aspetto rilevante è la crescita dell’imprenditoria femminile. I bandi per nuove imprese, in ambito turistico e all’interno delle filiere, hanno registrato una straordinaria risposta da parte delle donne, delineando una chiara mappa della leadership femminile nei vari comparti: su 29 progetti finanziati il 69% è a conduzione femminile. Presenza più contenuta nei settori extra-agricoli, il 30% di imprenditrici su 20 progetti. «Risultati che obbligano la scelta, quella di una visione moderna dello sviluppo rurale, dove la multifunzionalità diventa il principale fattore competitivo», dice il presidente dell’Unione e sindaco di Villacidro, Federico Sollai. «Turismo, produzioni di qualità, innovazione tecnologica, promozione territoriale e sostenibilità non vengono più considerati comparti separati, ma elementi di un unico progetto di sviluppo».

Opportunità

«Il merito del Gal è l’aver contribuito al cambio di mentalità “posso farcela” che vale più dei finanziamenti», sostiene il sindaco di Arbus, Paolo Salis. «A questo si deve la nascita di strutture commerciali, imprese che producono e che vendono. Penso anche alla capacità di ospitare e di accogliere i turisti sulla Costa Verde, ai 200mila euro per la sosta attrezzata dei camminatori sulla spiaggia di Piscinas. Un’area dove dissetarsi, degustare prodotti tipici, trovare i mezzi per proseguire in quad, a cavallo, in bici o con guide ambientali che illustrano le ricchezze del Gal, un vasto territorio di 752 chilometri quadrati».

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