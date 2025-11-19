VaiOnline
Economia.
20 novembre 2025 alle 00:32

Il Gal incassa cinque milioni di euro in tre anni 

Diciassette bandi, ottanta progetti finanziati, quasi cinque milioni di euro per il tessuto produttivo ogliastrino nell'ambito della strategia di sviluppo locale 2022-2024. Interventi che hanno messo al centro innovazione, qualificazione dell’offerta turistica e nuove forme di collaborazione tra gli attori del territorio.

In sintesi i quattro anni di lavoro del Gal Ogliastra, che domani presenterà il bilancio di fine mandato. Un percorso che ha puntato sulla crescita sostenibile, sul supporto alle imprese locali e sulla costruzione di un’identità turistica condivisa. Tra i risultati più significativi, il progetto Destinazione Ogliastra, frutto di un partenariato che ha coinvolto Provincia di Nuoro, Camera di Commercio e tre Unioni di Comuni. Sindaci, operatori e cittadini hanno partecipato a incontri dedicati alla costruzione di nuovi prodotti turistici mare-montagna e alla diffusione di una cultura dell’accoglienza basata sulla sostenibilità ambientale e sociale.

«Non abbiamo mai pensato al Gal come a un ufficio ma come un ponte, un luogo dove la speranza incontra la concretezza. In questi anni abbiamo imparato che lo sviluppo non nasce dai finanziamenti, ma dalla fiducia. E la fiducia è la forma più alta di ricchezza che un territorio possa generare» ha detto il presidente Vitale Pili. La volontà è quella di proseguire con lo stesso team sulla strada tracciata. «Ci candidiamo con la stessa squadra formata da Mariangela Serrau, Antonio Doa, Maria Lucia Boi, Francesca Piras, Daniela Arzu e Francesco Carta perché crediamo nella continuità come valore civile. Perché ciò che abbiamo costruito insieme non può essere lasciato a metà».

