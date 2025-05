Il Gal ha aperto la nuova sede nei locali dell’ex Inps 

Dalla giornata di ieri il Gal è ufficialmente operativo nei locali Ex Inps di via Principe di Piemonte a Giba, Locali che dopo la chiusura durante la pandemia sono stati interamente riqualificati grazie ad un contributo regionale.

«La presenza del Gal a Giba - dice il sindaco Andrea Pisanu – rappresenta un valore strategico per il nostro Comune e per l’intero territorio. Non solo amplia l’offerta di servizi, ma potenzia le possibilità di accesso a finanziamenti pubblici per Comuni, imprese e cittadini, come soggetto attuatore di misure di sviluppo rurale e organismo intermedio per l’attuazione di politiche di accompagnamento a lavoro e formazione». Il Gal è attivo dal 1996 e coinvolge 22 Comuni. È una realtà mista pubblica-privata con 122 soci tra enti locali, imprese agricole, operatori turistici, artigiani e del terzo settore. In sede saranno presenti anche gli uffici del Flag Sardegna Sud Occidentale, e il Distretto rurale della Sardegna Sud Occidentale. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA