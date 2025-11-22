Il Gal conferma Pili presidente 

Le elezioni al Gal, un piccolo test politico, almeno per i nomi in campo. Vitale Pili, sindaco di Elini, presidente uscente, è stato confermato alla guida del Gal Ogliastra. Nel voto per il rinnovo del Consiglio di amministrazione la lista Pili ha ottenuto 54 voti su novanta soci elettori. Netta l’affermazione sulla lista a trazione Pd guidata da Ivan Puddu, imprenditore turistico e segretario del Pd Ogliastra, che ha ottenuto 37 voti.

Con lui Giorgio Todde, ex assessore regionale, i sindaci di Urzulei Ennio Arba e Perdasdefogu Bruno Chillotti, e poi Richard Marci, Ignazio Marci, Maria Speranza Loi. Confermato nel Cda il blocco dirigente uscente, con Daniela Arzu, Antonio Doa, Francesco Carta, Mariangela Serrau, Francesca Piras e Maria Lucia Boi.

Qui Elini

Finita la partita elettorale fair play diffuso tra i contendenti. Vitale Pili declina ogni illazione polemica e parla in tono ecumenico. Da vincitore: «Sentiamo il dovere di lavorare per tutti, per chi ci ha sostenuto e per chi ha manifestato la volontà di un cambiamento. Il confronto democratico è ricchezza, non divisione. Immaginiamo un territorio che non si limita a resistere, ma che sceglie di fiorire. Un’Ogliastra dove le montagne non sono distanza ma identità. Il nostro impegno sarà proseguire i progetti avviati con Destinazione Ogliastra, incoraggiare la rete My Ogliastra, accompagnare i comuni e le imprese nella nuova programmazione europea».

Qui Baunei

Identico il tono di Ivan Puddu. Rimarcando l’ottimo lavoro svolto dal Gal in questi anni illustra la sua visione. «Lo spirito è stato quello costruttivo del mettersi a disposizione di un progetto strategico da valorizzare e migliorare. Abbiamo chiesto che in questo nuovo corso venga aperta e ampliata l’assemblea, con un progetto di animazione per facilitare l’ingresso di nuovi soci». L’assemblea attuale vede poche imprese rappresentative del settore agroalimentare, dell’artigianato artistico e del turismo come aventi diritto di voto. «Ben rappresentato il settore edile – spiega Puddu – ma compagine carente di imprese determinanti per una visione più sensibile alle produzioni agroalimentari e del settore turistico. Lo spopolamento del territorio si combatte soprattutto lavorando dal settore delle produzioni territoriali». Per il Gal parlano i numeri: diciassette bandi pubblicati, ottanta progetti sostenuti, quasi cinque milioni di euro investiti nel tessuto produttivo locale «raccontano un'azione mirata e una presenza costante accanto alle imprese e ai comuni del territorio», spiega Pili.

RIPRODUZIONE RISERVATA