Il gabbiano Jonathan, da sette anni immancabile nei selfie dei turisti 

Come fanno i veri vip - e forse anche chi non è tale ma è affetto da ritardo cronico -, se la prende con comodo. E non certo per problemi di traffico, dato che la star in questione nei cantieri infiniti non si ferma ma ci passa direttamente sopra. Qualche minuto prima delle 13 eccolo: prende posto sul cornicione del bastione di Santa Croce, si guarda attorno con aria indifferente, chiama il padre - adottivo e bipede anche lui, anche se di un’altra specie -, poi si mette in posa per i selfie di rito. Perché è evidente che dopo anni di gloria l’abbia capito pure lui, il gabbiano Jonathan, che è la vera e indiscussa star di Castello.

Selfie e maialetto

I suoi orari di lavoro coincidono con quelli di Giuseppe Deplano, direttore di Pani e Casu, che ha accolto Jonathan quando era ancora un piccolo pullo grigio e lo ha educato e allevato come farebbe ogni buon padre di famiglia. Ora, durante uno dei tanti pranzi con ordini da prendere e clienti da servire, la prima cosa che fa è soddisfare il suo primario bisogno: «Va matto per il maialetto, è il suo cibo preferito», racconta. «Per non viziarlo troppo a volte gli do anche prosciutto, crudo, cotto o coppa. Sicuramente non mangerebbe pane, lo detesta, piuttosto sta a digiuno», dice sorridendo e guardandolo con orgoglio. Così falliscono miseramente i tentativi di approccio dei clienti che tentano di farselo amico offrendo olive e tutto ciò che pur essendo alimentare non riporta nell’etichetta la dicitura carne o derivati. Ma per le foto non si tira mai indietro: mostra il lato migliore e sembra persino cambiare espressioni; tutti accorgimenti che dopo anni di esperienza e popolarità ha evidentemente affinato.

Educazione e scuola

Ovviamente essendo un gabbiano non è andato a scuola, ma è educatissimo e a modo suo interloquisce anche con gli esseri umani. Certo lo fa con Deplano: «Ormai, da sette anni a questa parte non manca mai un appuntamento con pranzo e cena. Arriva grosso modo quando iniziamo il servizio, sabato e domenica incluse, estate e inverno. È come se fosse il cliente più fedele, solo che non paga», scherza. Ma il legame che li unisce è decisamente evidente. È stato lui a conquistare la sua fiducia poco per volta, tanto da portarlo a mangiare dalle sue mani sino a esibirsi nella speciale disciplina non ancora olimpica della presa del cibo al volo. E Jonathan, Johnny per gli amici, in tal senso ha veramente del talento.

Famiglia allargata

Doti atletiche a parte, Johnny ha anche una fidanzata di nome Alice. Chiaramente è una gabbiana, che da circa due anni fa coppia fissa con lui e pare essere una particolare e rara specie di volatile da guardia: «È molto territoriale, non fa avvicinare gli altri gabbiani. In pratica è come sé questa fosse casa loro e non ammettono estranei. Soprattutto lei, perché tra i gabbiani è la donna a proteggere il territorio». Ma le pubbliche relazioni con gli esseri umani le portano avanti alla grande: mai un rifiuto alle richieste di foto o video, e anche i primi piani per entrambi non sono un problema. Certo Alice ha ancora tanto da imparare dal compagno Jonathan, perché è lui il divo indiscusso di Castello e attrattiva non contemplata nelle cartine turistiche ma che forse un piccolo monumento lo meriterebbe davvero. Se non altro perché in fondo contribuisce personalmente a promuovere il quartiere, facendo, anche se per poco, dimenticare transenne, ascensori, spazi chiusi da anni e via dicendo.

