Il G8 dei cardiologi tra convegni e cibo a Santa Barbara 

Il cuore sarà al centro della seconda edizione di Next Generation Cardiologist. Ottanta luminari nel campo della cardiologia provenienti da tutta Italia da domani all’1 giugno si riuniranno all’hotel Orlando. Tre giorni di alta formazione per i medici di diverse specialità della medicina per acquisire nozioni e per orientarsi con il paziente cardiologico. Vastissimo il programma scientifico. Si parlerà tra gli altri argomenti di infarto del miocardio di terapie cardiochirurgiche, della prima esperienza di cuore interamente artificiale in Italia, intervento eseguito al Niguarda di Milano da Antioco Cappai. Ed ancora di tutte le tecniche, sempre meno invasive, utilizzate in cardiochirurgia. Molta importanza verrà data alle aritmie e alla fibrillazione atriale. Un altro grande capitolo della cardiologia sarà lo scompenso cardiaco con una lectio magistralis del professor Gianfranco Sinagra, di pacemaker con Maria Grazia Buongiorni, di ipercolesterolemia con Pasquale Perrone Filardi, di ictus e di prevenzione. Nel cuore della longevità mondiale è il sottotitolo dell’iniziativa presieduta dal cardiologo ogliastrino Carlo Balloi (direttore del dipartimento area medica Asl Cagliari e direttore u.o.c. Cardiologia). «Sarà un’occasione per ritrovarci nella terrà della longevità, quella che noi medici tendiamo ad assicurare ai nostri pazienti – dice Balloi – ma anche di promozione. I partecipanti potranno godere delle bellezze dell’Ogliastra e del cibo dei centenari come formaggi, vino, culurgiones, sebadas, tutti prodotti del territorio. Uniremo l’aspetto scientifico alla condivisione delle nostre esperienze sul cibo». Si parte nel primo pomeriggio con i primi interventi, si prosegue il 31 maggio dalle 8.30, il lavori si chiudono alle 13 di sabato. Il convegno si svolgerà in collaborazione con il Comune di Villagrande.

