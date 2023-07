Il G7 spiana l’arrivo di Kiev nella Nato 

Vilnius. Magari non sarà proprio “storico” come va ripetendo il segretario generale Jens Stoltenberg, ma il summit di Vilnius della Nato si chiude con diversi risultati concreti. Soprattutto per l’Ucraina. Che incassa l’impegno degli alleati del G7 a fornire “garanzie di sicurezza” per Kiev per assisterla nel suo percorso verso l’Alleanza ed evitare che la Russia l’attacchi di nuovo. Volodymyr Zelensky ha ringraziato e ha corretto il tiro, abbandonando i toni accusatori della vigilia. «Per noi si tratta di un grande successo», ha dichiarato. Restando fermo su un punto: nulla può “sostituire” l’articolo 5 della Nato.

Trattative difficili

Tutto bene dunque per quanto, indubbiamente, una parte dei leader si è dimostrata infastidita, privatamente e a volte persino pubblicamente, per l’uscita sopra le righe del presidente ucraino su Twitter e quell’accusa di "assurdità” alla mancanza di un chiaro calendario per l’ingresso nell’Alleanza. Stoltenberg, dopo l’inaugurazione del Consiglio Nato-Ucraina, ha notato come Kiev «non sia mai stata più vicina di così» al Patto Atlantico e che gli alleati la sosterranno sia nel vincere la guerra - a Vilnius si sono susseguiti nuovi annunci di forniture militari, dalla Francia alla Germania - sia nell’attuare le riforme. Perché l’Ucraina deve fare i compiti a casa e su questo non si scappa. Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace è però tra quelli che non si è trattenuto e, seppur bonariamente, ha incoraggiato gli ucraini a mostrare un po’ di “gratitudine” verso le opinioni pubbliche occidentali. «Tutti gli alleati concordano che l’Ucraina sarà un giorno nella Nato», ha sottolineato Joe Biden nel corso della cerimonia di presentazione delle garanzie di sicurezza del G7. «Aiuteremo l’Ucraina a costruire forti strutture di difesa, di cielo, mare e terra, in modo che diventi una fonte di stabilità nella regione», ha chiosato Biden.

Le garanzie

In effetti il documento del G7 è sostanzioso. I leader si impegnano a garantire una «fornitura continua di equipaggiamento militare moderno», che comprenderà navi, jet, difesa missilistica, artiglieria e armi “a lungo raggio” attraverso «impegni e accordi di sicurezza bilaterali allineati a questo quadro multilaterale, in conformità con i nostri rispettivi requisiti legali e costituzionali». Prima del pieno ingresso nella Nato - «nessuno vuole una guerra mondiale, lo capiamo, ma chiediamo segnali per galvanizzare la nostra gente e siamo pronti ad entrare al termine del conflitto», ha detto Zelensky - si apre dunque per l’Ucraina il modello israeliano-porcospino: armi fino ai denti per diventare un boccone indigesto alla Russia. Tant’è che il Cremlino ha reagito con rabbia. Ma l’accordo siglato al G7, aperto ad altre nazioni che vogliono sottoscriverlo, impegna anche le altre nazioni a tenere la barra ferma anche in caso di cambio di maggioranza dopo il voto.

