Il G7 sardo entra nel vivo: incontri, politica e foto di rito 

A oltre duecento anni di distanza da quando i ministri del Regno affollavano le stanze di Palazzo Regio e Carlo Emanuele IV prima e Vittorio Emanuele I dopo guidavano l’Isola, oggi l’edificio di Castello a Cagliari accoglierà di nuovo governanti provenienti da mezzo mondo. Alle 8.45 i capi delegazione di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, ossia i ministri del Lavoro, saranno accolti da Marina Calderone che oltre a rappresentare il Governo italiano giocherà in casa, nella sua Sardegna. Per tutti arrivo a piazza Palazzo, stretta di mano e foto di rito. Sarà il primo incontro ufficiale dopo la cena di benvenuto di ieri sera all’Ammiragliato, dove la governatrice Alessandra Todde e il sindaco Massimo Zedda hanno tenuto dei brevi discorsi di saluto.

L’arrivo

Le ultime delegazioni sono arrivate in città ieri in tarda serata. Per questioni di fuso orario non è stato possibile far atterrare nell’Isola tutti alla stessa ora. E qualcuno, invece, ha anticipato il viaggio per godersi anche qualche giorno in Sardegna e definire gli ultimi particolari. Da ieri sera, Palazzo Tirso pullulava degli staff dei vari ministri. Le delegazioni, a parte qualche rara eccezione (solo gli americani hanno deciso di soggiornare altrove), hanno preso possesso di stanze e suite, per poi trasferirsi all’Ammiragliato per la cena dove stasera è prevista la serata di gala del G7. Il personale dell’hotel ha comunque fatto gli straordinari, lasciando le cucine operative fino a tarda notte per chi ha deciso di fermarsi nell’albergo davanti al porto per questioni di lavoro o per recuperare il “jet lag”.

Anche lo staff della ministra Calderone ha lavorato fino a tarda sera per fare in modo che tutto filasse liscio. Il quartiere generale è stato allestito sempre all’interno di Palazzo Tirso, con funzionari e dirigenti impegnati su più fronti, dalla comunicazione alla logistica fino alle trattative politiche con le altre delegazioni.

Il documento finale

In questi ultimi giorni, infatti, è andata avanti l’attività sul documento finale che sarà emanato dal G7 e che conterrà gli argomenti che saranno al centro delle sessioni di lavoro del vertice. Dall’intelligenza artificiale nel mondo dell’occupazione e manifatturiero, forse il tema più importante di questo forum, fino ai cambiamenti di un mercato che diventa resiliente in società che invecchiano. E poi ci sono i temi delle competenze e di un sistema inclusivo e che tenga conto della salute degli occupati e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il confronto degli “sherpa” sui temi di questo G7 è iniziato addirittura un anno fa, subito dopo la conclusione del vertice che allora si tenne in Giappone. Al momento mancano solo le limature del testo e piccoli particolari che vengono sempre lasciati per ultimi, ma il grosso è già stato fatto come è prassi, spiegano dallo staff del ministero del Lavoro.

Il programma

Non solo lavoro, però per gli ospiti del G7 cagliaritano. A parte godersi la città dai luoghi che ospiteranno gli incontri, Palazzo Regio in primis e l’Ammiragliato, le delegazioni potranno visitare alcune parti del capoluogo in occasione della foto di famiglia che sarà scattata oggi in tarda mattinata al Bastione di Saint Remy. Nel tardo pomeriggio, dopo le 17, è prevista anche una visita alle saline Conti Vecchi per ammirare una delle attività produttive più antiche della città. Poi ci si immergerà di nuovo nel lavoro, con incontri, trattative, discussioni sui temi politici e sugli obiettivi da raggiungere al termine del vertice guidato dalla presidenza italiana. Le aspettative, soprattutto sul tema dell’intelligenza artificiale, sono tante, in particolare per definire le regole che dovranno essere seguite nel mondo del lavoro del futuro, quello che avrà a che fare con sistemi e robot sempre più intelligenti.

