Il G7 rassicura Zelensky: «Determinati nel sostegno a Kiev» 

Il G7 a guida italiana mostra una «unità d'intenti» che si traduce, nella sua prima riunione informale dei ministri degli Esteri a margine della Conferenza di Monaco, in posizioni nette sulle due crisi in cima alle agende delle diplomazie, quella di Gaza e quella dell'Ucraina. L'obiettivo è fare pressing per una soluzione a due Stati e per la fine delle ostilità che risparmi ulteriore sangue ai civili della Striscia. E riguardo al conflitto alle porte dell'Europa, dare nuovo slancio al sostegno occidentale a Kiev. La linea del G7 a presidenza italiana la illustra il ministro Antonio Tajani: «Chiediamo una sospensione dei combattimenti a Gaza, sia per garantire la liberazione degli ostaggi sia per far arrivare aiuti ai civili», chiedendo che «finisca questa carneficina che ha portato alla morte di migliaia di persone, di civili israeliani e palestinesi». L'obiettivo resta quello dei due Stati, «l'unica soluzione possibile» per mettere fine alla crisi secondo i Sette. Ma se la soluzione diplomatica è ancora lontana, l'impegno immediato è «lavorare per pause prolungate e durature nelle ostilità che portino a un cessate il fuoco sostenibile».

I ministri hanno poi «riaffermato» la loro «incrollabile determinazione a continuare a sostenere Kiev» di fronte al titolare degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, invitato a partecipare alla riunione. E «hanno espresso la loro «determinazione a continuare a coordinarsi con i partner per fornire sostegno militare, finanziario, politico» per il Paese invaso dai russi. Una conferma per Kiev, almeno nelle parole, mentre dalla Conferenza di Monaco arriva chiaro il messaggio che una difesa europea è la priorità e si può concretizzare, anche a vantaggio dell'Ucraina e a discapito della Russia, che è pronta a portare la corsa alle armi anche nello spazio. Su quest'ultimo punto, ha riferito Tajani, il G7 lancia «un chiaro messaggio» alla Russia di «non superare alcuni limiti».

