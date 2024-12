Il G7: «In Siria transizione pacifica» 

Damasco. Il primo venerdì di preghiera nella nuova Siria verrà ricordato come giorno di festa. Migliaia le persone per le strade, da Damasco ad Aleppo, da Homs ad Hama, con le bandiere a tre stelle dei ribelli, per celebrare la liberazione dalla prigionia degli Assad. Nel frattempo, i leader occidentali del G7, riuniti da Giorgia Meloni, hanno chiesto una «transizione pacifica e ordinata». La Russia, invece, sta negoziando per mantenere le sue due basi, presidio strategico nel Mediterraneo. Il G7, riunitosi in videoconferenza sotto la presidenza italiana prima del passaggio di consegne con il Canada, ha ribadito la necessità di un “processo politico inclusivo” che rispetti i diritti. Della condizione delle minoranze, incluse quelle cristiane, è particolarmente preoccupata l’Ue, che comunque in questa fase rimane orientata al dialogo con Damasco.

