Il G7 Esteri affronta il nodo del mandato di arresto a Netanyahu 

Fiuggi. L’Italia vuole arrivare a una voce “univoca” del G7 sui mandati di arresto emessi dalla Corte penale internazionale contro il premier israeliano Benyamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant. E il titolare della Farnesina Antonio Tajani, che ha riunito a Fiuggi i colleghi dei Sette Grandi, punta ad arrivare ad una presa di posizione comune, da mettere nelle conclusioni del vertice. «Stiamo lavorando per trovare un accordo, credo che sia giusto», ha spiegato dopo la prima sessione del summit, dedicato proprio al Medio Oriente.

All’impegno a far fronte comune sui principali dossier internazionali, Tajani ha dedicato il suo intervento di apertura della prima giornata di lavori, dopo aver accolto ad Anagni i capi delle diplomazie del G7 per poi spostarsi a Fiuggi: «L’unità in questo momento è la nostra forza, mi riferisco soprattutto ai rapporti con la Federazione russa. Ma forza non significa fortezza», e per questo «ho voluto invitare altri Paesi in modo da avere un confronto più ampio e concreto», ha aggiunto. Una posizione “unica” sulla Cpi è necessaria, secondo il vicepremier, con gli sherpa che cercano un possibile testo comune mentre finora i Sette si sono espressi in ordine sparso: gli Usa si sono detti contrari all’arresto, non facendo parte della giurisdizione della corte. Diametralmente opposta la posizione di Regno Unito e Germania. Più diplomatica quella italiana: «Noi riconosciamo la Corte di giustizia e difendiamo il diritto internazionale a livello giuridico e non politico, ma non ci convince l’equiparazione tra il terrorista che ha organizzato la caccia all’ebreo il 7 ottobre e il capo di un governo, fermo restando che non condivido il modo in cui Israele ha reagito», ha ribadito Tajani.

RIPRODUZIONE RISERVATA