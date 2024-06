«Il G7 della scienza a Su Gologone» 

«Il 28 e 30 ottobre prossimi l’evento del G7 della scienza si terrà a Su Gologone, nel cuore della Sardegna, nella provincia più interna dell’Isola, dove sorgerà l’Einstein Telescope. Un incontro fra i massimi rappresentanti dei governi che rappresenteranno la scienza e visiteranno la miniera di Sos Enattos affinché si rendano conto dell’importanza di questo luogo per la scienza mondiale». Sono le parole di Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della ricerca, in collegamento telefonico a Lula. Ieri l’annuncio fatto in occasione della chiusura della campagna elettorale di Forza Italia per le europee.

Forte legame

«Sono molto felice di essere collegata con voi. Il mio legame con Lula è arcinoto - confessa Bernini - stiamo lavorando per portare l’Einstein Telescope dove deve essere, cioè a Sos Enattos, perché quello è il luogo dove deve nascere e far prosperare intorno la grande città della scienza, portando ricchezza a Nuoro, alla Barbagia a tutta la Sardegna, creando finalmente ciò che la Sardegna si merita».

Un progetto di respiro internazionale che vede candidata la Sardegna a ospitare l’osservatorio di onde gravitazionali mai costruito prima nel cuore dell’Isola, a ridosso del massiccio calcareo del Montalbo, dentro la pancia della miniera dismessa di Sos Enattos a Lula.

L’impegno finanziario

Il progetto assume sempre di più la sostanza di una realtà scientifica che metterebbe Lula, poco meno di 1400 abitanti, al centro del mondo della ricerca. Lo ha rimarcato ancora una volta Anna Maria Bernini durante il collegamento telefonico durato circa sette minuti. La voce dalla ministra è risuonata nella sala Giovanni Paolo II, in piazzale Loreto, a Lula durante l’appuntamento elettorale. Bernini era stata nel paese nel marzo 2023 e lo scorso febbraio in occasione delle elezioni regionali. Anche in quell’occasione suffragato l’appoggio suo e del Governo al progetto dell’Einstein Telescope. Ieri sera ha confermato l’importante sostegno finanziario da parte del Governo di 970 milioni di euro a favore del progetto e delle infrastrutture necessarie affinché l'Einstein Telescope sia creato a Lula.

RIPRODUZIONE RISERVATA