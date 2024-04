Il G7 compatto: «Spegnere il fuoco in Medio Oriente» 

Capri. Le notizie della notte irrompono bruscamente sul tavolo dei ministri degli Esteri riuniti nel G7 di Capri, nell’ultimo giorno dei lavori. L’attacco israeliano in territorio iraniano è l’ennesimo, seppur atteso, segnale di allarme nella regione, che costringe i capi delle diplomazie occidentali a rivedere l’agenda del vertice e prendere una posizione netta, lanciando un forte appello a tutte le parti a fermarsi. Antonio Tajani, che ha presieduto la riunione, ha sottolineato il «messaggio chiaro» di un G7 sempre più «coeso». Un format «politico», ha rivendicato il titolare della Farnesina, in cui «tutti i membri lavoreranno in sintonia» con l’obiettivo di «spegnere il fuoco» in Medio Oriente.

Il blitz dei droni israeliani ha portato i ministri del G7 a riformulare il comunicato finale di Capri. L’appello è a «tutte le parti», non solo i diretti contendenti, ma anche a tutti gli attori più influenti della regione, per fornire un «contributo allo sforzo» di disinnescare la polveriera. I 7 Grandi chiamano in causa Teheran, a cui viene chiesto «di astenersi dal sostenere Hamas e dall’intraprendere ulteriori azioni che destabilizzino il Medio Oriente, compreso il sostegno agli Hezbollah e ad altri attori non statali», come ad esempio gli Houthi, che conducono azioni ostili per procura contro gli occidentali nel Mar Rosso. In caso contrario, il regime degli ayatollah dovrebbe prepararsi a subire «nuove sanzioni o altre misure». Nel mirino ci sono coloro che sono coinvolti nella fabbricazione e nella vendita di missili e droni. Ma c’è un passaggio anche dedicato all’Ucraina, in cui si minaccia una stretta se l’Iran «dovesse procedere con la fornitura di missili balistici o tecnologie correlate alla Russia». Il caso Iran è l’ultima drammatica appendice del conflitto a Gaza e per questo il G7 ha richiamato alla necessità di fare passi avanti per disinnescare anche quella bomba. Le priorità indicate sono le stesse da tempo: «Rilascio immediato degli ostaggi e un cessate il fuoco sostenibile».

