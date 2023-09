Il G20 già azzoppato da Mosca e Pechino 

NEW DELHI. L’aggressione russa all’Ucraina è di gran lunga il fattore più destabilizzante per l’economia globale e quello di maggiore incertezza per gli assetti geopolitici mondiali. È l’allarme su cui oggi e domani il G20 dovrà misurarsi a New Delhi. Presente il leader Usa Joe Biden, l’assenza a sorpresa del presidente cinese Xi Jinping e quella scontata del capo del Cremlino Vladimir Putin (già lontano da Bali 2022) rafforzano i timori che Pechino e Mosca puntino a boicottare un compromesso accettabile per tutti.

I numeri due

Per il premier indiano Narendra Modi, che ha impostato la sua presidenza di turno alla guida del Sud Globale, le riunioni ministeriali G20 non sono state un buon viatico: si sono chiuse chiuse senza l’approvazione di un documento finale. E anche al summit lo scoglio principale nella dichiarazione conclusiva resta l’Ucraina, viste le resistenze di Pechino e ovviamente di Mosca, rappresentate al vertice rispettivamente dal premier Li Qiang e dal ministro degli Esteri Serghei Lavrov. «È fatto quasi tutto, restano ormai divergenze solo sulla guerra in Ucraina», hanno fatto sapere fonti diplomatiche italiane.

La formula

La maggior parte dei Paesi ha l’obiettivo di menzionare l’aggressione russa ed è d’accordo anche la presidenza indiana, ma c’è l’irrigidimento della Russia, spalleggiata molto dalla Cina. Si cerca un’intesa a 20, in alternativa a un “19+1” o a un “18+2”, che sarebbero un passo indietro rispetto al consenso a 20 di un anno fa a Bali. «Negozieremo a oltranza, sperando che la notte porti consiglio», ha sintetizza una fonte autorevole, osservando comunque che l’assenza dei leader cinese e russo «porterà all’avvicinamento oltre le attese tra Occidente e India, Brasile, Sudafrica» ed altri Paesi ancora.

Lo stop a Francesco

Intanto da Kiev arriva una secchiata d’acqua geida sui tentativi di mediazione del Vaticano. Mykhailo Podolyak, capo consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul Canale 24 dell’Ucraina ha affermato: «Nessun ruolo di mediazione per il Papa: è filorusso, non credibile».

