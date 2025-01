Il futuro viaggia su due ruote 

Meno trafficata, senza code, più sicura, inclusiva e con un occhio vigile all'ambiente e alle sue bellezze: alla strada intrapresa dalla città nella direzione della mobilità sostenibile, si aggiunge il progetto Olbia in bici: innovazione sostenibilità e valorizzazione del territorio, approvato ieri in Giunta per aderire all'iniziativa “Bici in Comune”, lanciata dal ministero per lo Sport. Veloce nella corsa alla mobilità lenta e a misura di pedone, arrivando per prima in Sardegna nell’istituzione delle strade scolastiche e in Italia per aver introdotto il limite di 30 chilometri orari in tutto il territorio urbano e per aver redatto Biciplan e Pediplan, un piano integrato tra pedonalità e ciclabilità, Olbia punta a raggiungere un nuovo traguardo: adeguare il servizio delle bici in comune alle esigenze di una città che cresce demograficamente, che accoglie sempre più turisti provenienti da oltremare e sempre più visitatori (nel 2024, 400mila pernottamenti) che raggiungono le sue spiagge da altre parti dell'isola, con un impatto significativo sull'andamento del traffico.

Il progetto

Per migliorare la qualità di vita dei residenti e per promuovere una nuova modalità di fruizione del territorio da proporre ai turisti, l'amministrazione comunale vuole potenziare il servizio di bike sharing, gestito dalla municipalizzata Aspo: alle quindici biciclette che già circolano in città, dislocate in tre stazioni situate in punti strategici, nel centro storico e in aeroporto, il progetto ne aggiunge diciassette elettriche e un'ulteriore stazione, selezionata per favorire la mobilità integrata con la rete dei bus urbani. Con il duplice obiettivo di far diventare la bicicletta (condivisa) un mezzo pubblico libero da vincoli di tragitto e orario e incentivare il cicloturismo, anche con percorsi tematici alla scoperta dei luoghi storici e culturali e del patrimonio paesaggistico.

Piano della mobilità

Intanto, è in fase di redazione il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), mappa su cui infrastrutturare il cambio di passo dalle quattro ruote alla mobilità dolce: gli ultimi dati dicono che il 50 per cento degli spostamenti effettuati dai cittadini olbiesi è inferiore ai cinque chilometri e perciò sostenibili pedalando in sella alle due ruote.

RIPRODUZIONE RISERVATA