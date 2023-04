Il futuro turistico passa per il monte Santa Vittoria 

Valorizzare il territorio facendo emergere a 360 gradi le peculiarità che lo contraddistinguono. È l’obiettivo del sindaco Renato Melis che punta a portare finalmente a compimento il processo di sviluppo dell’area sul monte Santa Vittoria, creando ulteriori condizioni perché attecchisca anche una parallela attività gestionale e ricettiva privata grazie a un input pubblico iniziale. «Chi arriva lì in cima deve apprezzare e allo stesso tempo rispettare un luogo unico e di importanza regionale, finalmente gestito e in grado di consentire al visitatore di passare una giornata indimenticabile e ricca di tante esperienze», commenta Melis che vuole far diventare il monte il brand per qualsiasi azione legata al paese in chiave promozionale e turistica.

Un progetto che parte da un finanziamento regionale di 20 mila euro, a cui se ne aggiungono anche altri 100 per la riqualificazione del bivio di Perdemengianu, la realizzazione di un murale in via Grazia Deledda e la statua di Santa Vittoria. «Il fine è migliorare la presentazione del paese, gli ingressi e il bivio in corrispondenza della stazione. Come questi, la statua dovrà essere un valore aggiunto dell’offerta turistica, in questo caso religiosa, ma anche identitaria per gli esterzilesi. Abbiamo già fatto fare dei bozzetti a uno dei migliori artisti sardi, lo scultore Tonino Loi di Belvì».

