Il futuro sostenibile: confronto all’Exma’ 

Due giornate di confronto tra università, imprese, istituzioni e società civile per costruire un futuro sostenibile. È l’obiettivo del Sardinia Sustainability Summit, il 5 e 6 giugno in città, promosso dall’Ateneo con la Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile (Rus), Confindustria Sardegna Meridionale. Contributi degli hub Pnrr Fondazione Nest ed e.INS Scarl. L’iniziativa valorizza la sostenibilità come motore dell’innovazione, dello sviluppo e della trasformazione del territorio, confermando il ruolo strategico dell’Ateneo cagliaritano, impegnato nell’integrazione della sostenibilità in tutte le sue missioni: didattica, ricerca, terza missione e gestione amministrativa.

L’appuntamento

Il summit “Declinare la sostenibilità come motore dell’innovazione e dello sviluppo”, inizierà giovedì 5 giugno dalle 9 all’Exma, per proseguire venerdì 6 con un secondo appuntamento nell’aula magna Gaetano Cima, in (via Corte d’Appello 87).

La riflessione

Giovedì aprirà i lavori Enrico Giovannini, in passato ministro delle Infrastrutture e attuale portavoce dell’Asvis – Alleanza italiana per lo sviluppo Sostenibile, offrirà una riflessione sul futuro sostenibile dell’Italia. Poi tavole rotonde su innovazione responsabile e buone pratiche tra ricerca e impresa. Interverranno esperti, studiosi e imprenditori impegnati nello sviluppo sostenibile, con un focus sulle realtà virtuose nate in Sardegna. Il fisico e divulgatore del Cnr Valerio Rossi Albertini chiuderà la giornata. Venerdì nell’aula magna in via Corte d’Appello, dalle ore 9.30, il rapporto tra ricerca accademica e sviluppo industriale.

RIPRODUZIONE RISERVATA