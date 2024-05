Il futuro sempre più incerto per chioschi e stabilimenti: «Lavorare così è impossibile» 

Chiarezza e certezze. È quanto chiedono gli imprenditori del mare, ormai da anni, in balia, a ridosso della stagione estiva, di «notizie che non ci fanno dormire sonni tranquilli», afferma chi ha proiettato tutta la vita in riva al mare. Ma se per il Governo il dado è ormai tratto e le concessioni balneari sono agli sgoccioli, al contrario per chi ha stabilimenti e chioschi in spiaggia in mancanza di una vera gara non c’è alcuna scadenza in atto.

Reazioni

«Se esistiamo è perché ci sono delle leggi», afferma Daniele Bellandi, titolare di uno stabilimento a Cala Sinzias (Castiadas), «magari mi sbaglio ma, fino a quando non verranno indette le gare a livello nazionale, noi abbiamo ancora le concessioni».

Per l’imprenditore che venti anni fa ha dato vita alla sua attività nella costa sud-est della Sardegna, le concessioni non sono dunque scadute. «La legge Draghi ci dice che, fino a quando non c'è una gara d'appalto, il concessionario deve tenerla. Per cui noi a tutti gli effetti ci siamo, perché c'è una legge nazionale che ci permette di esistere e non perché stiamo occupando uno spazio o perché, come si dice, siamo abusivi. Fino a quando non faranno chiarezza su come portare avanti i bandi, su come organizzarli e su come gestire la situazione, noi potremo continuare a lavorare, si spera, serenamente».

Umore nero

In Ogliastra, Pierpaolo Pisano, nel suo chiosco nella spiaggia “Le piscinette” nel lido di Orrì, ha invece perso l’entusiasmo e la voglia di essere lungimirante. «Se non si ha un’idea chiara su quello che vuole fare lo Stato, manca la voglia di investire in un servizio che va a scadere. Chiaramente se non posso guardare alla prossima stagione, farò solo interventi di miglioramento necessari per questi mesi. Questa alla fine quella si chiama sopravvivenza e dispiace che non vogliano tener conto anche del trascorso e di quello che è stato fatto finora».

L’incertezza non fa dormire sonni tranquilli neanche Maurizio, da decenni sulla spiaggia del Poetto con un chiosco a conduzione familiare e una ventina di dipendenti a carico. «Ci si aspettava un intervento del Governo per chiarire quali siano le basi per eventuali gare e in quanto tempo verranno indette. Capire se c’è una clausola i concessionari già esistenti e per gli investimenti fatti. Invece viviamo con notizie frammentarie e poco chiare», afferma l’uomo, «la stagione ormai alle porte l’affronteremo con lo stesso impegno e sorriso per i nostri clienti, purtroppo, non sapendo come andranno le cose, non potremo fare investimenti importanti che in questo settore sono necessari».

Attesa

Davanti “allo stop alle concessioni” del Consiglio di Stato, Maria Nunziata Abis, presidente della cooperativa “Golfo degli angeli” a Cagliari si chiude «in un religioso silenzio», ma evidenzia i tempi troppi lunghi del Governo «nell’emanare questa norma di riordino».

Al contrario, nel chiosco, davanti allo scoglio di Pan di Zucchero, a Masua, Matteo Galzerino, guarda al futuro con entusiasmo: «quando verranno predisposte le gare abbiamo due possibilità: o presentarci per la nostra location o proporci per altre. Le concessioni provvisorie rilasciate dalla Regione, per ora, ci mettono al riparo dalle decisioni del Consiglio di Stato. Quando verrà indetta la gara si vedrà».

