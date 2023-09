Il futuro secondo i giovani socialisti 

Politica e giovani al centro dell’incontro in programma domattina in città, organizzato dal Psi nella sede cittadina in via Irlanda. All’iniziativa - dal titolo “Il futuro è adesso” - parteciperanno rappresentati locali ma anche regionali del partito. Fra loro ci sarà Omar Marongiu, responsabile dei giovani socialisti sardi.

“Il futuro è adesso” «non vuole essere un titolo dato per caso: il momento è propizio per un cambiamento nella nostra Isola, che deve ripartire dai giovani», spiega Marongiu. «Il futuro siamo noi», aggiunge, «dobbiamo farci trovare preparati affiancando l'attuale classe dirigente per capire tutto il buono che ci possano insegnare e lavorando in sinergia».

Sarà presente anche il capogruppo del partito in Consiglio comunale, Franco Tocco: «Un appuntamento importante», dice dell’incontro di domani mattina, «avremo modo con i ragazzi di affrontare numerosi temi, partendo dalla mancanza di soluzioni da parte dell'attuale Giunta regionale in materie importanti come sanità, trasporti, università, energie rinnovabili. Credo sia arrivato il momento di dare una svolta», conclude, «e noi giovani dobbiamo essere protagonisti dando una risposta seria ai tanti problemi della nostra terra». (f. l.)

