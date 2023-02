Il futuro nelle comunità energetiche 

“Le Comunità energetiche rinnovabili: il ruolo degli Enti Locali” è stato il titolo del seminario regionale che è stato ospitato nella sala Aligi Sassu di Thiesi promosso dall’Assessorato all’Industria della Regione insieme ad Anci e Cal. L’obiettivo è stato di condividere con gli amministratori locali le buone pratiche da mettere in campo per la costituzione delle Comunità energetiche, nella cui gestione gli Enti Locali ricoprono un ruolo fondamentale. «Le comunità energetiche rappresentano un modello innovativo di gestione dell’energia già ampiamente diffuso in diverse realtà territoriali – afferma Anita Pili –. È evidente la necessità manifestata dai nostri comuni e dalle nostre comunità, di essere accompagnati e supportati in un percorso importante che merita le giuste attenzioni e specificità. Ecco perché stiamo animando il nostro territorio con momenti di confronto e approfondimento».

«Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono lo strumento che permette di produrre, consumare e condividere energia da fonte rinnovabile - ha sottolineato il sindaco, Gianfranco Soletta –. La Cer attua quindi un modello virtuoso di gestione dell’energia che non può tuttavia prescindere da un processo di valorizzazione del territorio, attraverso il perseguimento di opportuni obiettivi condivisi dai partecipanti alla Comunità».

