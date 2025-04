«Il futuro inizia in piazza Roma» 

«L'idea sarebbe quella di costruire qualcosa che a livello d'immagine sia un simbolo. Dovrà essere come una sorta di frammento di vuoto. Il vuoto è l'unica sostanza reale che ci permette di campare, di muoverci, di agire, di organizzarci. La forma della scultura sarà come quella di un “frammento di vuoto” solidificato». Furono queste le parole con cui l’artista Gio’ Pomodoro spiegò agli amministratori di Carbonia la sua idea per la scultura che avrebbe trovato posto nella nuova piazza Roma che oggi compie 20 anni e da cui gli amministratori attuali vogliono ripartire.

Il passato

Un lungo applauso aveva salutato il gioiello di marmo bianco, l’opera che l’artista, venuto a mancare qualche mese prima dell’inaugurazione, non ha fatto in tempo a vedere sistemata sul suo basamento davanti al Municipio. C’erano i suoi familiari, la moglie Antonietta Ferraris e il figlio Bruto, gli amministratori guidati dall’allora sindaco Tore Cherchi e poi i tecnici, gli ingegneri, il vescovo di Iglesias, i sindaci e le autorità militari, il rettore dell'Università di Cagliari e decine di altri ospiti illustri. Nessuno era voluto mancare mentre si scriveva una pagina storica nella città dei minatori, nella terra «dove ogni pietra - aveva detto l’artista nel suo giro per Carbonia dove aveva accarezzato i muri di trachite e le pietre di Monte Sirai - trasuda una storia antichissima, che dai fenici e dai punici ci porta a oggi». La scelta fu quella di restituire la piazza alla storia: «È stato un periodo di intenso lavoro e di grandi trasformazioni anche se la piazza fu riqualificata seguendo rigorosamente le linee dei suoi progettisti e cercando di reinterpretare ogni spazio in funzione delle esigenze contemporanee – ricorda Tore Cherchi - l’anno successivo abbiamo inaugurato la Grande miniera di Serbariu riportata a nuova vita e altri importanti lavori che valsero, alla città di Carbonia il Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa. Si può ancora fare tanto, sono certo che la città abbia un’enorme potenziale che deve ancora emergere e sui cui si deve lavorare».

Il futuro

Il sindaco in carica, Pietro Morittu, non potrebbe essere più d’accordo con il suo predecessore «il cui lavoro, seguito poi da quello delle altre amministrazioni, ci ha dato un immenso patrimonio da tutelare a da cui ripartire per disegnare il futuro di Carbonia». Proprio ieri mattina la piazza è stata presentata al referente nazionale di Federcultura: «Stiamo lavorando per la messa a sistema di tutto il nostro patrimonio architettonico e museale – spiega – abbiamo parlato del museo a cielo aperto e di tutta la prima fase della rigenerazione del centro portata avanti dalla Giunta Cherchi e che noi vorremmo completare entro maggio con la sottoscrizione del programma di pianificazione territoriale in Regione. Un programma per il completamento della sistemazione già finanziata delle piazze del centro, in collaborazione con l’Università di Cagliari e due paesaggisti portoghesi, e del parco di San Ponziano. Quanto fatto 20 anni fa per lo spazio centrale della comunità di Carbonia per noi ha un grande significato e sarà sempre fonte di grande ispirazione per quanto andremo a fare nel futuro».

