«Il futuro è l’idrogeno verde» 

«Stop alla bulimia da eolico, nell’Isola si punti su un mix energetico alternativo, green e sostenibile». Cigl, Cisl e Uil non danno appello, bocciano la strategia della Regione, si aggiungono alle file di chi respinge a tutti i costi l’assalto dell’eolico selvaggio e soprattutto propongono una via alternativa per indirizzare la Sardegna verso una transizione energetica che si metta alle spalle definitamente l’uso di carbone e punti invece sulle fonti del futuro, come idrogeno e gas.

Corsa contro il tempo

La questione è tanto fondamentale quanto urgente per le sorti della Sardegna. A tal punto che i tre sindacati hanno voluto promuovere un dossier da 11 pagine che ha riassunto nero su bianco i tanti punti critici di un piano energetico regionale che per adesso non sembra garantire certezze a imprese e famiglie.

«Sindacati e lavoratori sono pronti ad affrontare questa sfida, consapevoli che il settore dell’energia è indispensabile al funzionamento di tutti gli altri ed è vitale per i cittadini», hanno detto i segretari regionali di Filctem, Flaei e Uiltec Francesco Garau, Gianrico Cuboni e Pier Luigi Loi. «Purtroppo non possiamo affermare lo stesso per quanto riguarda la politica».

Non a caso nel mirino dei sindacati c’è in primo luogo «l’inerzia nella quale ci si trova, dopo il fallimento del decreto ministeriale Sardegna impugnato dalla Regione e l’impegno al momento disatteso dalla Giunta di arrivare a un nuovo decreto concertato con il governo nazionale».

Industria

Le controproposte esistono e il dettagliato documento elaborato dai sindacati lo conferma. «Non ci sono spazi per indecisioni e ulteriori tentennamenti, proponiamo soluzioni percorribili da Nord a Sud della Sardegna», dicono gli stessi autori, sottolineando quanto sia inoltre necessario «un assetto infrastrutturale che sia basato su un progetto di filiera produttiva e di interconnessione tra i poli industriali e energetici di Portovesme, Sarroch/Macchiareddu, Fiume Santo passando per Oristano».

Soluzioni

Filctem, Flaei e Uiltec considerano inoltre indispensabile la realizzazione dei progetti di riconversione delle centrali termoelettriche nel loro insieme, «per essere pronti nel momento in cui il quadro energetico futuro sarà completato e per non fornire alibi alle aziende che consentano loro la sola realizzazione degli impianti di produzione da fonti rinnovabili, certo funzionali al loro business, ma non agli interessi dei territori». Il mix energetico, dicono, «il metano prima, l’idrogeno dopo e le fonti rinnovabili che non si limitano alla diffusione sconsiderata delle pale eoliche a terra e a mare, devono essere il risultato di un piano energetico equilibrato e funzionale agli interessi della collettività dei sardi».

Bocciatura

Le tre sigle non hanno alcuna intenzione di minimizzare le conseguenze: ogni minuto perso sul tema energia equivale a un posto di lavoro cancellato, un'impresa chiusa, un’opportunità di sviluppo gettata al vento. «Non è più accettabile questa attesa mentre va in fumo il sistema industriale e si abbandonano al proprio destino i lavoratori diretti e tutto il sistema degli appalti che più di tutti paga la crisi e l’assenza di indirizzi e scelte ragionate e condivise». Secondo i sindacati, sinora la Giunta regionale non ha saputo dare risposte in termini di programmazione, di progettazione e di visione strategica alle lavoratrici e ai lavoratori delle aziende produttrici del settore elettrico e a quelli del sistema degli appalti. «Ancora meno sta dando prova di autorevolezza nel gestire la partita con il governo nazionale e le imprese: non è stata ancora in grado, infatti, di fare scelte definite sulle grandi infrastrutture come quelle relative all'arrivo e alla distribuzione del metano che in futuro dovrà essere progressivamente miscelato e poi sostituito dall'idrogeno, dai gas di sintesi e dai biogas».

