Il futuro di Saipem: «Buone prospettive»  

L’Intermare è uno stabilimento che gode di buona salute e con prospettive di crescita sul territorio. Tanto che il sito di via Lungomare ha pure ottenuto un discreto premio di risultato. È quanto è emerso dal vertice che si è tenuto ieri all’interno del cantiere e a cui hanno preso parte, fra gli altri, i manager di Saipem: Emiliano Venditti, Sergio Puccinelli (entrambi dell’area gestione delle risorse umane) e Alessandro Castagna, direttore dell’Intermare. Al tavolo hanno trovato posto anche i segretari territoriali di categoria delle tre sigle sindacali, Cgil, Cisl e Uil. Da giorni oltre i cancelli dell’ultima grande fabbrica dell’Ogliastra si parla con insistenza di un ipotetico passaggio a una controllata (Saipem offshore construction?) del sito che rientrerebbe nella possibile fusione tra Saipem e la norvegese Subsea7, che darà vita a un gigante nel settore dell’ingegneria energetica. Tuttavia il tema non è stato al centro dell’incontro di ieri, che si è focalizzato sulle prospettive dello stabilimento anche in virtù della richiesta che Saipem ha avanzato alla Regione per ottenere 9 ettari delle aree ex Cartiera. I manager, che di recente a Cagliari hanno incontrato i vertici della Regione e dell’Autorità di sistema portuale, hanno ribadito l’interesse per quei terreni. «La visione - ha detto Margherita Tola, segretaria di Fiom Cgil Nuoro-Ogliastra - sembra ottimistica anche perché l’azienda si sta ben strutturando sul territorio». La Tola ha chiuso parlando del momento dell’industria in Ogliastra: «In linea generale, sebbene emergano note positive, sono in aumento le assunzioni in somministrazione, fattore che va a rafforzare il precariato». (ro. se.)

