Il futuro di Molentargius tra paesaggio e ambiente 

Ieri mattina una escursione nel Parco con Hermes Redi, professionista noto per aver ricoperto incarichi di rilievo, tra cui la direzione generale del Consorzio Venezia Nuova (Mose) tra il 2013 e il 2014, per fare il punto anche sui lavori di riqualificazione del canale immissario delle acque salate. Quindi, nel pomeriggio un laboratorio durante il quale si è discusso soprattutto del riavvio delle saline per arricchire la biodiversità nel parco e nella area metropolitana. Fa le prove sul futuro il Parco di Molentargius. E venerdì prossimo (12 dicembre, appuntamento alle 16 nella sala Helmar Schenk dell’edificio Sali Scelti del Parco) continuerà a parlarne nell’ambito di una conferenza daI titolo “Il contributo di Margherita Asso e di Helmar Schenk nella pianificazione paesaggistica ed ambientale dell’area cagliaritana” in cui si confronteranno esperti di fama nazionale e internazionale.

I lavori

I lavori, coordinati dal giornalista Lello Caravano, saranno introdotti da Vincenzo Tiana, presidente dell’associazione Parco di Molentargius che farà un intervento su “Cinquant’anni di studi innovativi nel Molentargius-Saline”. Oltre ai sindaci di Cagliari (Massimo Zedda) e Quartu (Graziano Milia) parteciperanno, tra gli altri, l’assessore regionale all’Urbanistica Francesco Spanedda, Stefano Pira, ricercatore universitario, con un intervento dal titolo “La salina Molentargius-Poetto nella storia di lunga durata di Quartu Sant’Elena e Cagliari”, e Giuseppe Pomicetti, presidente della Salina di Cervia, la più piccola e la più a nord d'Italia.

