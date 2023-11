Il futuro di Maldini è in Premier? 

Il futuro di Paolo Maldini, ex bandiera e dirigente del Milan, potrebbe essere la Premier League, il campionato più seguito al mondo. I quotidiani britannici Sun (tabloid) e Telegraph sostengono che l’ex rossonero sarebbe nel mirino del Manchester United e con lui anche Frederic Massara, a sua volta ai vertici del club milanese e mandato via dalla società lo scorso giugno assieme a Maldini.

Jim Ratcliffe, futuro proprietario dei Red Devils, pare voglia rivoluzionare la dirigenza di una squadra tra le più gloriose al mondo ma ultimamente appannata, e come direttore sportivo starebbe pensando proprio all’ex stella del Milan, che avrebbe come concorrenti per il ruolo alcune figure apicali di Crystal Palace, Atalanta e Atletico Madrid. L’obiettivo sarà ristrutturare il club.

