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09 novembre 2026 alle 00:45

Il futuro di Bancali, volontari al lavoro 

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Cittadini per Bancali. Una fetta dei 3500 abitanti della borgata la prende per mano con l’obiettivo primario di sottrarla all’oblio. Aggregandosi nel Comitato Miglioriamo Bancali che, dalle intenzioni, è presto passato ai fatti per rimediare ai problemi di un’area estesa per oltre 2 chilometri. «A nostre spese, e con la collaborazione dei residenti, stiamo allargando l’area parcheggi della scuola potendo contare sulla cessione di una parte dei terreni da parte dei privati confinanti», dichiara Luciano Carboni, presidente dell’associazione. Questo per evitare il pericoloso ingorgo di automobili che si crea all’ingresso e all’uscita della scuola. «Ogni sabato, con molto “olio di gomito”, ci mettiamo a lavorare». Il sindaco Giuseppe Mascia, che ha incontrato nei giorni scorsi il Comitato insieme all’assessora al Patrimonio, Patrizia Mercuri, promette un contributo.

Oltre a promuovere la futura realizzazione di un parco, al momento in progettazione, da realizzare su uno spazio di circa 8mila metri. «É necessario perché, a parte il piazzale della chiesa, non abbiamo spazi di aggregazione e nemmeno strutture sportive, a parte quelle della parrocchia». Un edificio presente ma inutilizzato è la casa cantoniera. «Vorremmo che lo si riqualificasse per adibirlo a uffici o per l’ambulatorio del medico che, al momento, è ospitato in un’aula dell’asilo». Strade e viabilità sono un altro aspetto complicato di Bancali dove, come noto, si trova il carcere al cui interno vi è la sezione del 41. Ma oltre la Casa Circondariale vi è molto altro che i suoi abitanti ora provano a valorizzare.

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