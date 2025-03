Il futuro dell’Ucraina, Meloni:  «Più deboli se ci disuniamo» 

«Non possiamo rischiare di indebolirci, disunendoci». All’indomani del vertice di Londra per la pace in Ucraina (dove ha incontrato anche Zelensky), Giorgia Meloni invita gli alleati europei a una linea comune, ma il pensiero è anche a Salvini che, sui social, invita gli italiani a scendere in piazza contro ogni ipotesi di un esercito europeo in difesa di Kiev, strizzando l’occhio al presidente Usa. Trump rilancia: «Zelenky non vuole la pace, pronti a interrompere il nostro sostegno».

