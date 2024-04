Il futuro dell’Olbia tra ripescaggio e contratti sciolti 

Olbia. Il giorno dopo la matematica retrocessione l’Olbia è un grande punto interrogativo. I bianchi salutano la Serie C dopo 8 anni con un turno d’anticipo, complice il 2-2 maturato domenica sul campo del Pontedera e il distacco incolmabile dalla Fermana, penultima in classifica con un vantaggio di 5 punti.

Domenica contro la Spal, davanti al pubblico di casa, si consumerà l’ultimo atto della stagione più travagliata dal ritorno tra i professionisti, caratterizzata dall’esonero di due allenatori, Leandro Greco e Marco Gaburro (quest’ultimo sostituito dal tecnico della Primavera Oberdan Biagioni a quattro giornate dalla fine), e dalla transizione societaria avviata a novembre con la cessione del 70 per cento delle quote alla SwissPro e proseguita a marzo con la staffetta alla presidenza, a sorpresa, tra Alessandro Marino e Guido Surace. Un passaggio di testimone accompagnato da polemiche e accuse tra le parti e la sensazione, forte, che la diatriba potrebbe finire a carte bollate.

Ma l’ultimo atto sportivo va onorato. Per congedarsi a testa alta dalla categoria e dal proprio pubblico e perché in palio ci sono punti che potrebbero tornare utili per un eventuale ripescaggio: nel post partita di Pontedera l’unico a parlare è stato Surace, il quale ha spiegato che la società valuterà la possibilità di presentare l’apposita domanda. Quindi la classifica finale avrà il suo peso.

Altra via percorribile sarebbe quella della riammissione, ma in entrambi i casi molto dipenderà dai forfait delle squadre aventi diritto, tra le quali vanno prese in considerazione anche le seconde dei club di Serie A e le vincitrici dei playoff di Serie D. Intanto, l’Olbia deve iscriversi innanzitutto al campionato di competenza, quello interregionale, e per farlo deve avere conti e bilanci in ordine, fronte sul quale Surace e soci stanno lavorando alacremente. Poi si dovrà costruire la squadra da zero: con la retrocessione i giocatori sotto contratto risultano automaticamente svincolati, e lo stesso vale per i membri dello staff tecnico. Domenica Surace ha annunciato una conferenza stampa in settimana per illustrare i piani dell’Olbia Calcio: non si escludono sorprese.

