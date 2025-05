Il futuro dell’Olbia passa dal budget e dal nuovo tecnico 

Olbia. A una settimana dalla scadenza di aprile l’Olbia salda la mensilità dovuta e anche quella di marzo, iniziativa che non farebbe notizia se non fosse che l’argomento stipendi è stato grande protagonista nella stagione appena conclusa con una salvezza diretta insperata.

Il bilancio

Ma a dispetto delle due proroghe ottenute, e a meno di due mesi dall’iscrizione al prossimo campionato di Serie D, la società non ha ancora presentato il bilancio della stagione precedente (al 30 giugno 2024). Che dovrà essere approvato pure dai soci di minoranza, l’ex presidente Alessandro Marino e i suoi sodali Alexandre Tartara e Gian Renzo Bazzu, che detengono il 30 per cento delle quote, e, in sede di iscrizione, dalla CovisoD: pena la mancata ammissione al campionato.

Nell’ultima conferenza stampa Zé Maria, che non sarà confermato, ha sottolineato come il ritardo reiterato nei pagamenti abbia influito sulla serenità dell’ambiente costando diversi punti sulla strada della conferma della categoria, arrivata all’ultima giornata. In un paio di occasioni i giocatori hanno minacciato lo sciopero, astenendosi da una seduta di allenamento a gennaio a fronte di due mensilità arretrate.

Dalla Turchia

Le difficoltà economico-finanziarie della proprietà svizzera, sbarcata in Gallura un anno e mezzo fa con proclami di stadio nuovo e Serie B, hanno condizionato la stagione fin dall’iscrizione e solo l’intervento dell’imprenditore turco Murat Yilmaz, a oggi massimo finanziatore dell’Olbia targata SwissPro, ha scongiurato il peggio. Per capire che ne sarà dei galluresi, in termini di organizzazione e obiettivi per il prossimo anno, bisognerà attendere le mosse del presidente Guido Surace e del socio Benno Raeber che giovedì scorso, quando hanno comunicato che non ci sarà un Ze Maria “bis”, hanno fatto sapere che «il nuovo allenatore sarà annunciato nelle prossime settimane».

Troppo presto per fare nomi, ma una cosa è certa: la scelta dipenderà dal budget che Yilmaz, il quale intanto ha finanziato anche la mensilità di marzo e aprile, metterà a disposizione di SwissPro.

