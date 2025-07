Il futuro dell’informazione, al via il confronto in Consiglio regionale 

Per un settore in continua evoluzione, fiaccato da una crisi dovuta anche alle impetuose trasformazioni tecnologiche, servono nuove soluzioni: e alcune possono arrivare anche dal legislatore. È uno dei principali contenuti emersi dal confronto sullo stato dell’informazione in Sardegna, che si è svolto ieri in Consiglio regionale: a dialogare con il presidente del parlamento sardo, Piero Comandini, e con Camilla Soru, che guida la commissione Cultura e informazione, c’erano i rappresentanti degli enti di categoria – Associazione della Stampa sarda e Ordine regionale dei giornalisti – insieme al Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni, che ha promosso l’incontro.

Al centro della discussione, le difficoltà di una funzione come l’informazione, cruciale per la vita democratica. «Oggi un numero sempre crescente di persone acquisisce le informazioni dal web», ha premesso il presidente del Corecom Mario Cabasino, «ma si pone un problema di qualità delle notizie che circolano nella rete». Simonetta Selloni, segretaria dell’Assostampa (il sindacato dei giornalisti sardi), ha fatto il punto sulle difficoltà della categoria, con testate online costrette a chiudere, collaboratori sottopagati e una riduzione complessiva degli occupati: «L’informazione – ha avvertito – è quella fatta da testate registrate e con contratti regolari». Il presidente dell’Ordine, Giuseppe Meloni, ha sottolineato che, in una realtà che cambia rapidamente, può essere necessario aggiornare gli strumenti legislativi per il sostegno alla libera informazione.

Camilla Soru è entrata subito nel merito delle possibili iniziative da intraprendere: «La legge 3 per l’emittenza radio-tv ha funzionato bene, e toccarla può compromettere un delicato equilibrio. Si può pensare a un nuovo strumento, che premi chi rispetta le regole e applica correttamente i contratti del lavoro giornalistico». D’accordo su questa linea anche Comandini, che ha suggerito di partire dall’analisi di eventuali buone pratiche attuate in altre regioni per dare risposte alle esigenze dei media e dei giornalisti isolani: «L’informazione di qualità cammina sulle loro capacità».

