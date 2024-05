Il futuro dell’Anfiteatro accende lo scontro 

«Massimo Zedda, da sindaco ha chiuso l’Anfiteatro romano. Noi invece lo riapriremo». La sortita di Alessandra Zedda, candidata alla carica di primo cittadino per il centrodestra e dunque in contrapposizione alla candidatura con cui Massimo Zedda vuole tornare a fare il sindaco per il centrosinistra, ha scatenato polemiche durissime. La deputata di Avs (ed ex assessora alla Cultura quando il sindaco era Massimo Zedda), ribalta alla candidata del centrodestra le accuse rivolte al suo antagonista principale: «La coalizione che sostiene Alessandra Zedda, espressa dalla Lega, è l’artefice dei disastri che hanno devastato la città negli ultimi anni e che sta candidando nelle sue liste quegli stessi consiglieri e assessori che hanno fatto parte della peggiore amministrazione che si ricordi a Cagliari».

Il centrodestra

L’atmosfera, dunque, si scalda, mentre si avvicina l’appuntamento con le urne per eleggere il sindaco e il nuovo Consiglio comunale. L’innesco arriva dall’incontro pubblico che Alessandra Zedda, dunque il centrodestra, ha organizzato ieri mattina in via Sant’Ignazio. «Restituiremo l’Anfiteatro romano alla fruizione di cittadini e turisti per farlo rivivere anche attraverso gli spettacoli», ha esordito la candidata leghista, accompagnata dall’ex assessore comunale all’Urbanistica, Gianni Campus, e da Rossella Atzori, storica dell’arte. Poi, l’affondo nei confronti di Massimo Zedda: «Lo diciamo apertamente: lui ha chiuso l’Anfiteatro, lasciando al degrado e all’incuria uno dei pezzi più significativi della nostra storia, e si è poi nascosto dietro l’alibi di una riqualificazione mai completata in otto anni di governo comunale. Oggi scarica le responsabilità e le colpe di questo disastro su altre gestioni amministrative». Poi ha annunciato la riapertura del monumento anche agli spettacoli. Si riparte adesso dal progetto preliminare di riqualificazione, approvato dalla precedente amministrazione, con l’avallo della Soprintendenza. È necessario accelerare l’affidamento per la progettazione esecutiva. Le risorse messe in campo sono pari a tre milioni di euro destinati, tra le altre cose, alla messa in sicurezza del sito e alla razionalizzazione degli accessi (con due nuovi ingressi, dall’Orto Botanico dalla facoltà di Giurisprudenza), con l’abbattimento delle barriere architettoniche per consentire l’ingresso ai disabili.

Il centrosinistra

Le accuse a Massimo Zedda hanno causato la reazione della deputata Francesca Ghirra, di Avs: «Farebbe sorridere, se non ci fosse da arrabbiarsi, che la candidata della Lega al Comune continui a gridare che vuole riaprire la città. Lancia accuse, Alessandra Zedda, ma la responsabilità è proprio sua e dei suoi alleati, che hanno chiuso tutti gli spazi della cultura in città (Teatro della Vetreria di Pirri, Piccolo Auditorium, Teatro Civico di Castello), hanno utilizzato l’Arena Nazzari, realizzata con fondi pubblici per ospitare spettacoli dal vivo, per realizzare un inutile e costoso mercato temporaneo in vista dello smantellamento del Mercato di San Benedetto, e nulla hanno fatto per restituire l’anfiteatro alla nostra Cagliari». Secondo Ghirra, per quanto riguarda l’Anfiteatro «il degrado e l’abbandono di oggi sono tutti da imputare alla Giunta Truzzu, che nulla ha fatto per la cultura e la valorizzazione del nostro patrimonio e i cui assessori - è bene ribadirlo - corrono per le elezioni comunali nelle liste che sostengono la salviniana Alessandra Zedda».

RIPRODUZIONE RISERVATA