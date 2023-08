Il futuro della Torres: Eccellenza e giovani 

Sassari. Un silenzio sintomatico di una situazione incerta. La decisione della Torres femminile di non disputare il campionato di Serie B dopo la grande salvezza dell’ultima stagione, rinuncia comunicata alla Figc e seguita dalla sua esclusione dalla griglia delle 48 partecipanti alla stagione 2023/2024 del torneo cadetto, ha consentito il ripescaggio della società cuneese Freedom dalla Serie C, torneo del quale farà parte il Caprera, ripescato per coprire il buco negli organici. Mentre il futuro della gloriosa squadra rossoblù resta definire.

Il club

Di certo è stato avviato un riassetto dei quadri dirigenziali, che già a giugno ha portato al divorzio dal ds Francesco Muggianu, e il domani del club è fatto di giovani: mercoledì e venerdì scorsi la società del presidente Andrea Budroni ha organizzato nel campo sportivo di viale Adua a Sassari un “Open Day” dedicato agli Under 12, Under 15 e Under 17.

Anno zero

L’addio alla serie B è certo un duro colpo per la squadra più titolata del calcio femminile italiano, con una bacheca ricca di trofei tra cui brillano i sette scudetti, le otto Coppe Italia e le sette Supercoppe italiane. La società dovrà ora ripartire dall’Eccellenza. Nel 2015 furono le irregolarità di bilancio rilevate dalla Covisod a escluderla dalla Serie A. Oggi i problemi sono legati ai costi di gestione (associati all’assenza di partnership e sponsorizzazioni), diventati insostenibili per diverse società del panorama calcistico femminile a livello nazionale. Il Pinerolo, per dire, a luglio ha rinunciato alla Serie C.

RIPRODUZIONE RISERVATA