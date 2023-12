«Il futuro della Russia dipende dai soldati» 

Mosca . «Il dominio dell’Occidente sta finendo dopo 500 anni e al suo posto sta emergendo un mondo multipolare». Una minaccia, o forse una speranza quella che il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov è tornato a ribadire al forum di Doha, dove è intervenuto da remoto e ha parlato della situazione internazionale, anche della guerra in Ucraina. Dalle attività delle truppe russe in prima linea, «dipende il futuro dell’intero Paese», ha ricordato il presidente Vladimir Putin dopo la cerimonia di consegna delle medaglie con la stella d’oro agli eroi della Federazione: «L’Occidente ha cercato di indebolire e schiacciare la Russia, ma questo non accadrà mai», ha avvertito. Il conflitto, in realtà, è in una fase di stallo, ma lo zar vuole ottenere almeno un successo sul campo da poter vantare agli occhi dei suoi elettori.

RIPRODUZIONE RISERVATA