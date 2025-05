Il futuro della PA, il ministro Zangrillo a Cagliari 

Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo sarà a Cagliari domani per partecipare alla seconda giornata del ventunesimo convegno nazionale della formazione pubblica - Aif Pa che si terrà nel capoluogo sardo da oggi fino a sabato. L'esponente del Governo interverrà durante la giornata di lavori al Rettorato dell'Università di Cagliari e parlerà di “Valorizzazione delle persone e learning organization come elementi chiave per migliorare il lavoro e la qualità dei servizi pubblici”. Previsti anche gli interventi del rettore di Cagliari, Francesco Mola, del sindaco Massimo Zedda e della vice sindaca Maria Cristina Mancini. Dopo dopo tredici anni, Cagliari è stata scelta come sede del convegno, dal titolo “Costruzione di reti e di scenari futuri - Più collaborazione e visione per innovare la PA”, quale “riconoscimento alle eccellenze formative sarde che hanno avuto rilievo nazionale”. Tre giorni di confronto, con momenti e incontri oltre che in rettorato anche a Sa Manifattura, Orto Botanico, Museo Archeologico e Parco di Molentargius, dedicati a professionisti, amministratori, docenti e ricercatori impegnati nella crescita delle organizzazioni pubbliche attraverso l'apprendimento e l'innovazione. Il Congresso sarà anche occasione per celebrare i cinquant'anni dell'Associazione italiana Formatori.

