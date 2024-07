Il futuro della ceramica nei nuovi arrivati 

Assemini e la sua secolare tradizione ceramica si arricchisce di una nuova generazione di ceramiste e ceramisti maturi e in piena attività. Accanto alle famiglie storiche che negli eredi Usai, Noi o Farci (per fare solo qualche nome), trovano la sapienza dell’antica arte fittile tramandata di padre in figlio o figlia, ci sono anche persone che questo mestiere lo hanno incontrato e scelto, per la loro vita professionale: Sara Falconi e Luca Cossu.

Nuova generazione

Giovani (solo rispetto agli anni della tradizione, dicono loro), dotati già di grande esperienza, intraprendenti, con un atteggiamento proiettato al futuro e per certi versi, liberi da talune dinamiche storiche della vecchia scuola asseminese (con i protagonisti talvolta troppo competitivi e non collaborativi tra loro), nelle loro mani e in quelle delle ultime leve delle botteghe storiche è consegnato il futuro di questo prezioso patrimonio culturale. «La ceramica asseminese, nata per necessità de su strexu de terra , ha dovuto fare spazio a un mercato diverso. Prosegue la tradizione ma si sperimenta di più attraverso la ricerca. La rosa di ceramisti asseminesi oggi è variegata, ma tutti davvero bravi e capaci», afferma Falconi.

L’artista

Decoratrice virtuosa, diplomata al liceo artistico di Cagliari, unica allieva asseminese di Giovanni Deidda, Falconi lavora la terra da oltre 20 anni: «Vivo il ruolo di rappresentare la nuova generazione con molto entusiasmo: il mio lavoro è bellissimo, pur con le sue difficoltà. Il mio primo incontro con la ceramica è stato al liceo. Poi per dieci anni mi sono occupata di altro». Fecondo fu l'incontro con il maestro Deidda a cui serviva una decoratrice: «Sono rimasta nel suo laboratorio per due anni imparando tanto, per poi aprirne uno tutto mio. Fondamentale nella mia formazione è stato anche mio suocero, Ambrogio Massidda, ceramista in pensione». Un anno fa Falconi ha riaperto la sua bottega artigiana, a distanza di dieci anni dalla prima volta, per un ritorno che potrebbe essere definitivo: pezzi unici che spaziano dal tradizionale al souvenir, realizzati soprattutto con la tecnica dello stampo che realizza da sé, e modificati poi con l'estro dell'artista. Conclude Falconi: «In tutti noi c'è la passione e la voglia di far crescere il settore ma da soli si può fare ben poco. È indispensabile anche la presenza delle istituzioni».

Le opere

Anche la storia di Luca Cossu inizia tra i banchi di scuola ma a Villa Sant'Antonio e all'istituto d'arte di Oristano: diploma come maestro d'arte applicata con specializzazione in ceramica, poi ancora formazione a Cagliari e l'arrivo ad Assemini. Dopo alcune collaborazioni con le botteghe locali nel 2017 apre il suo laboratorio che nel 2020 diventa il marchio “Pinturas”: «Ho avuto i migliori maestri di Oristano, da loro ho appreso molto e poi sono cresciuto qui ad Assemini confrontandomi con altri artigiani, sperimentando e trovando la mia identità matura». Quelli di Cossu sono manufatti dalle linee essenziali, curati negli effetti tattili e cromatici: in essi si ritrovano i riflessi del mare sardo, amatissimo da Pinturas, realizzati con uno sfumato nella gamma dell'azzurro e del verde: «Realizzo opere legate alla nostra terra, reinterpretandole a modo mio con forme e colori che ricordano il sole e il mare, e lo faccio dalla mia bottega asseminese». Sì tratta di due artisti dunque che arricchiscono ulteriormente la tradizione ceramica asseminese. «Spero che la nostra arte si evolva sempre di più. Mi piace pensare che i nostri pezzi, dopo essere stati creati nelle nostre botteghe, siano liberi di andare in giro per il mondo. L'augurio che ci faccio è quello di vederci crescere nel tempo e nell'arte».

