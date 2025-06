Il futuro del Villamassargia passa dai giovani 

Villamassargia. Quando nel calcio si parla del 1970 è inevitabile pensare allo scudetto del Cagliari. Un avvenimento storico che ha suscitato un tale entusiasmo da contribuire, sicuramente, alla nascita di tante nuove realtà sportive in Sardegna. Ne è esempio chiaro la Polisportiva Villamassargia: originariamente utile per i giovani del paese che potevano cimentarsi in diverse discipline, ultimamente quasi tutte le attenzioni della società si riversano proprio sul calcio, sport che nel tempo ha sfornato vari giovani talenti. Quello che ha raggiunto il più alto livello è stato Stefano Guberti, trasferitosi in paese da piccolo (viste le origini della madre) e arrivato in Serie A con Ascoli, Roma e Sampdoria.

I numeri

Centoventi atleti tesserati, numeri non trascurabili per il territorio, e la prospettiva di avere altri futuri professionisti, come conferma l’allenatore delle giovanili Sandro Loi, intervenuto assieme al dirigente Roberto Stocchino nella trasmissione di Radiolina e Videolina “Giovani di Categoria”: «Da tanti anni siamo affiliati all’Academy del Cagliari e alcuni nostri ragazzi sono sotto la lente di ingrandimento dei tecnici rossoblù. Come le diverse ragazze che dalla nostra Under 12 della scorsa stagione sono passate in pianta stabile ai rossoblù». Tutte le categorie ben rappresentate, dai “Primi calci” agli “Allievi”, quest’ultima formazione ricreata dopo vari anni. «Nonostante i numeri non fossero elevati», spiega Loi, «si sono comportati benissimo. È fondamentale avere un settore giovanile ben formato perché diventi poi il bacino della prima squadra».

Ripartenza

Nonostante la formazione maggiore abbia vissuto una stagione difficile, culminata con la discesa in Prima categoria, mai arrendersi: «La retrocessione dolorosa non ci fa cambiare gli obiettivi», assicura Stocchino, «la società è pronta a ripartire da una scuola calcio viva che siamo sicuri rappresenterà anche il futuro della prima squadra. La maggior parte dei nostri giovani calciatori è di Villamassargia ma alcuni sono di Iglesias, altri di Domusnovas. Comunque del territorio».

Lo stadio

A fare da cornice c’è un impianto, inaugurato per l’amichevole del 1988 con il Cagliari di Ranieri, che rappresenta (con la tribuna coperta e due campi in sintetico) il fulcro dell’attività calcistica e offre anche un’area eventi, spazio fondamentale per l’organizzazione di tutte le attività extra-calcistiche della società.

