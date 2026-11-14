Due giornate dedicate al patrimonio, agli operatori turistici e alla storia del territorio. La dodicesima edizione dell’Expo del Turismo Culturale in Sardegna si è chiusa ieri a Barumini. Organizzata dalla Fondazione Barumini e dal Comune, la manifestazione ha riunito tra il Centro Giovanni Lilliu e il Polo Museale Casa Zapata i siti della Marmilla e di altre zone dell’Isola, gli artigiani e le imprese dell’enogastronomia, con un obiettivo dichiarato: fare in modo che chi arriva per Su Nuraxi trovi altre ragioni per fermarsi e proseguire il viaggio.

È su questa possibilità che i territori possono costruire itinerari comuni, raggiungere nuovi visitatori e creare opportunità per le attività locali.

Cerimonia

Dopo la consegna del “Premio Barumini - Il Betilo per la Cultura” a personaggi di spicco del panorama culturale come Franco Siddi (vicepresidente del Cda del Gruppo L’Unione Sarda), Antonio Spadaro, Elvira Serra, Paolo Verri, Francesco Spano, Simone Quilici e Patrizia Sardo Marras, venerdì pomeriggio si è parlato di tutela dei beni culturali, e a seguire l’inaugurazione della mostra “L’Egitto e gli Sherden: incontri e conflitti nel Mediterraneo”, realizzata con il Mann di Napoli, la Soprintendenza e il Maec di Cortona.

Il focus

Nelle conferenze, al Centro Lilliu, Maria Antonietta Mongiu ha affrontato «un tema poco esplorato» con “Luci e ombre nella Archeologia negli anni della Rinascita”. Nel secondo dopoguerra Giovanni Lilliu e Gennaro Pesce organizzarono una mostra sui bronzetti nuragici, allestita nelle grandi capitali europee: «Era il tentativo di una narrazione della Sardegna che non fosse solo quella del sottosviluppo». «È tutto da esplorare», per Mongiu, il rapporto tra Lilliu e Luigi Crespellani, primo presidente della Regione: «Due democristiani ma, soprattutto, cattolici, governati da un’etica del servizio pubblico che si rimpiange». Negli anni Cinquanta furono avviati gli scavi di Barumini, Nora e Tharros: «Nonostante la velocità oggi da aborrire, furono le basi dell’Archeologia contemporanea». Quella visione fu illustrata da «persone straordinarie capitanate da Giovanni Lilliu» nel numero monografico della rivista Ponte del 1951. «A rileggerlo – ha osservato la professoressa – si rimane impressionati di come nella percezione dell’archeologia e della Sardegna abbiamo compiuto passi indietro. Nella storia della lunga durata capita più frequentemente di quanto s’immagini».

Il progetto

A seguire l’incontro sull’Archivio Zapata di Las Plassas e sul progetto per renderlo accessibile al pubblico, coordinato da Caterina Lilliu, con Lorenzo di Las Plassas, Giovanni Serreli, Maria Grazia Mele, Vittorio Romerio e Daniele Vacca. In serata la sfilata “Sartorie della Sardegna”. Il colpo di coda si terrà domani, alle 9.30 a Casa Zapata: la presentazione del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, a cura dell’Università degli Studi di Cagliari e della Soprintendenza. A seguire, visita al laboratorio di restauro.

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