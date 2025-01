Il futuro del Nervi resta un mistero 

Chi vince prende tutto: il Padiglione Nervi (peraltro, nemmeno si sa con certezza se l’avesse realmente progettato l’architetto di Sondrio) e anche i Giardini. «La raccolta delle manifestazioni di interesse inizierà molto presto, ma la gestione sarà data a un unico soggetto: sia il padiglione a Su Siccu sia il giardino intorno». Insomma, l’imprenditore non separi ciò che l’Autorità del sistema portuale del mare di Sardegna ha unito. Testo e musica sono di Massimo Deiana, presidente di quell’Authority, che vorrebbe individuare il gestore di Padiglione e giardini prima di luglio: è il mese in cui lascerà lo stesso Deiana l’incarico, dopo due mandati di quattro anni non rinnovabili, e ha il comprensibile desiderio di vedere produttiva un’area dimenticata dagli uomini ormai da decenni. Quindi, si corre per inaugurarlo d’estate.

La rinascita di Su Siccu

Premesso che ufficialmente, in mancanza di certezze sul suo disegnatore, il Padiglione Nervi è denominato “Ex magazzini del sale”, un suo utilizzo per attività che possano attrarre i cagliaritani valorizzerebbe moltissimo un pezzo, per nulla secondario, di una zona che sta conoscendo una nuova vita: quella di Su Siccu, dove sono sorti ristorantini, locali e una passeggiata che attrae moltissime persone non solo d’estate, cioè la stagione del “pienone”. Certo, c’è il relitto di una nave da riprendere a smontare dopo una fase di riflessione (ne parliamo nell’articolo qui a fianco), ma tanto è stato fatto in quell’area collegata, fra l’altro, al “centro del centro” grazie alla Passeggiata a mare che parte dalla scogliera del porto all’estremità di viale Colombo. E ora, dopo aver rimesso a posto tutto giardini compresi, l’Autorità del sistema portuale del mare di Sardegna vuole restituire la zona degli ex Magazzini del sale alla città, ai cagliaritani.

Le idee per la gestione

Utilizzata come? Questo, al momento, è il problema: «Abbiamo consultato la Soprintendenza e l’Ufficio per il paesaggio affinché ci chiarissero quali saranno i limiti», spiega il presidente Deiana, «che rendono intoccabili fra l’altro la forma e le nervature». All’esterno l’Autorità ha completato il restauro, mentre all’interno il padiglione è totalmente vuoto e rimettere a posto: «Dovrà provvedere chi se lo aggiudicherà. Peraltro, non sapendo che cosa vorrà farne, per noi è impossibile eseguire lavori di recupero, considerato che all’interno non ha divisioni per poterlo adattare a qualsiasi futura funzione: una sala concerti ha una struttura interna diversa da un albergo, ad esempio».

Le proposte

Finora l’Autorithy ha ricevuto proposte informali, «alcune fantasiose, ma ogni volta che ho chiesto se i proponenti hanno i capitali per realizzare la loro idea mi è stato detto di no», sospira tra un sorriso ironico e l’altro. Comunque, le varie idee che ha ascoltato sono state un grande spazio espositivo, una discoteca con palestre e ristoranti (per dimagrire e ingrassare nello stesso posto), un museo, una sala concerti o tutte queste cose insieme. E non manca chi propone un grandissimo acquario. Sarà quel che sarà, ma per l’Autorità l’importante è che qualcuno si aggiudichi il “Padiglione forse Nervi” e i suoi giardini per il quali, nel corso degli anni, ha speso milioni di euro. E che continua a costare: fra giardinieri, guardiania, luci, pulizie e altre spese, la meravigliosa area collegata con ponti alle aree circostanti costa mezzo milione di euro l’anno.

Via alle procedure

«Abbiamo speso tanto per il consolidamento statico del padiglione e rimetterea posto i costoni e gli archi e ora è pronto per essere proposto a privati, in concessione, per 25, 30 o 40 anni: si vedrà». E tra poco sarà il momento in cui gli investitori dovranno realmente scoprire le carte.

RIPRODUZIONE RISERVATA