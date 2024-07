Il futuro del diabete? Tecnologia in attesa del pancreas artificiale 

Pancreas. Tutta carne, dicevano i greci, per testimoniare l’importanza dell’organo. Oggi lo sappiamo. Eccome. Sia che si parli di diabete di tipo 1, quello che interessa i bimbi e i giovani, o di tipo 2, che inizia più comunemente in età adulta e negli anziani. Il pancreas, producendo l’insulina, è il naturale regolatore della glicemia e quindi del nostro benessere. Ma se la sua funzione si spegne quasi di colpo per una sorta di “stop” legato alla presenza di autocopianti che per orrore si scatenano contro le cellule che producono insulina, come accade nel diabete di tipo 1, o se invece cala progressivamente la produzione di insulina, sostituire completamente il pancreas è per ora impossibile. Per fortuna la ricerca ha messo a punto sistemi in grado di vicariarne la funzione migliorando, nelle persone che ne hanno bisogno, la qualità di vita.

Il messaggio viene dagli esperti che prenderanno parte alla trasmissione “Speciale Ippocrate” dal titolo “Diabete e tecnologia, verso il pancreas artificiale”, in programma oggi alle 21 su Videolina. Insieme a Massimiliano Rais e Federico Mereta saranno presenti i presidenti per la Sardegna delle società scientifiche che seguono più da vicino il diabete: Paola Pisanu, dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD), Rosangela Pilosu della Società Italiana di Diabetologia (SID), Carlo Ripoli di SIEDP (Società Italiana Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica) e Giancarlo Tonolo per SIMDO (Società Italiana Metabolismo Diabete Obesità).

Pur se non si può parlare di pancreas artificiale, sono già disponibili soluzioni importanti che si avvicinano perfettamente ai meccanismi che regolano l’organo naturale. Nei dispositivi ci sono infatti due componenti fondamentali. Da un lato un sensore che rileva continuamente i valori della glicemia, dall’altro, sempre nella stessa persona e del tutto compatibili con attività fisica, gravidanza ed altre situazioni della vita di ogni giorno, il microinfusore. Questo può erogare direttamente le quantità di insulina di cui il paziente con diabete ha bisogno, “togliendo” il pensiero di misurare i carboidrati, calcolare l’ormone necessario e quindi favorendo la tranquillità.

Così, un bambino o un giovane (e non solo loro) possono studiare, lavorare, giocare, divertirsi. Grazie a questi strumenti combinati, insomma, è più facile controllare la glicemia e migliorare la vita della persona con diabete. Addirittura secondo le linee guida del Nice, che regola le scelte della sanità inglese, si segnala come sia importante partire prima possibile con i dispositivi più indicati caso per caso, anche per limitare i rischi di complicanze croniche della malattia.

Attenzione però: come ricordano gli esperti, personalizzare i trattamenti è fondamentale. Bisogna la soluzione che più è indicata perché l’appropriatezza è basilare. Nel mondo del controllo del diabete grazie alla tecnologia, infatti, si stanno affacciando novità davvero interessanti.

Un esempio? Pensate, per le persone con diabete di tipo 2 che hanno difficoltà a controllare la glicemia e non solo, alle opport unità che può offrire una penna “intelligente” per erogare l’insulina. In pratica, sulla scorta delle indicazioni che riceve dai sistemi di monitoraggio del paziente, la penna valuta quanta insulina è necessaria e quindi provvede a “caricarsi”. Sono solo esempi, va detto, di tecnologie che non solo contribuiranno al benessere del singolo e della famiglia ma potranno aiutare anche la sanità grazie alla telemedicina.

