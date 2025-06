Il futuro dei rossoblù passa dai giovani e dai conti in ordine 

La Torres accorcia i tempi e con la nuova guida tecnica intraprende la strada che, nelle intenzioni, consentirà al club di fare quel balzo in avanti indispensabile per ambire a qualcosa di ancora più grande. Un obiettivo riassumibile in una categoria: la Serie B.

Campionato che dovrebbe far venire i brividi solo a nominarlo, per la difficoltà nel raggiungerlo e quella ben maggiore di confermarlo. Di recente Marco Carboni, presidente del Monastir appena salito in Serie D, ha spiegato che Promozione (torneo che la sua squadra ha conquistato nella primavera del 2024) ed Eccellenza (pochi giorni fa il club ha vinto i playoff nazionali) «sono due sport diversi» per caratteristiche, agonismo, impegno. E che si aspetta di trovare un’identica differenza anche tra Eccellenza e Quarta serie. Ecco, lo “scalino” tra Serie C e Serie B sarà ancora più alto e impegnativo da superare. Sono all’ordine del giorno i fallimenti di società che, tra i cadetti e in terza serie, non riescono a sostenere i costi imposti da queste competizioni.

La domanda allora è: può la Torres ambire realmente a qualcosa di più dei risultati (eccellenti) raggiunti sinora? L’impressione è che la proprietà (la società Abinsula) abbia i piedi ben piantati a terra e sappia come muoversi, contrariamente a quanto accaduto ad altri in un passato neanche tanto lontano. Gi spareggi promozione conquistati nelle ultime due stagioni, seppure andati male, hanno messo in rilievo un’adeguata capacità di programmazione e, se necessario, di tornare sui propri passi (vedi l’esonero di Alfonso Greco tre anni fa e il suo ritorno dopo pochi mesi).

Sono significative le parole pronunciate lunedì su Radiolina dal ds rossoblù Andrea Colombino, il quale ha indicato in un periodo che va «dai due ai quattro anni» il possibile salto di categoria: «Siamo a un punto di svolta. Svecchieremo la rosa, è necessario. Si va sempre più verso un gioco intenso e di corsa, l’esperienza è importante ma anche il motore. Comunque allestiremo una squadra competitiva, ringiovanire non vuol dire indebolirci ma trovare nuove motivazioni per ottenere il massimo. Ammazzare il campionato o vincere, no: cercheremo di essere protagonisti nella linea della sostenibilità». Perché «ogni anno falliscono diverse società». Nessuna voglia di strafare. Questa è la massima garanzia per non cadere rovinosamente.

