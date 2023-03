Il futuro dei migranti è un giallo «Gli irregolari saranno espulsi»  

Gli uomini del “dormitorio della disperazione e dell’illegalità” di via Riva di Ponente non hanno più casa. Il rogo divampato ieri mattina poco dopo l’alba ha aperto gli occhi di chi a lungo aveva sottovalutato il rischio e ora deve farne i conti gestendo l’emergenza. La Regione si è ripresa la sua proprietà, chiudendo a più mandate i caseggiati occupati abusivamente da anni. Ma sulla destinazione dei migranti arrivati in Sardegna e a Cagliari dal centro e dal nord Africa non ci sono ancora certezze.

Le soluzioni

La pagina, sul destino di tutti e quaranta e forse più stranieri irregolari sarà scritta probabilmente in queste ore. Questioni delicate affrontate ieri durante il Comitato sull’ordine pubblico e la sicurezza convocato dal prefetto Giuseppe De Matteis in piazza Palazzo, a cui hanno partecipato i vertici dell’Arma, della Polizia, di Finanza e Polizia locale, i Vigili del fuoco, la Protezione civile e naturalmente Comune e Asl. «Ci siamo preoccupati di mettere in sicurezza lo stabile, dopodiché l’ente proprietario, la Regione, chiuderà definitivamente l’accesso ad ogni tentativo di successiva infiltrazione. La Questura sta identificando le persone che a titolo abusivo erano presenti nello stabile e la stessa Questura prenderà i provvedimenti per accompagnarli alla frontiera nel caso in cui questo sia possibile mentre come Prefettura ci stiamo preoccupando di trovare una soluzione logistica per le persone che avendo titolo di restare sul territorio nazionale devono essere ospitate», ha detto De Matteis. L’ipotesi è che alcuni possano andare al centro Cas di Monastir, ma il rischio è che altri ospiti dei caseggiati di via Riva di Ponente possano decidere di trovare soluzioni alternative, rifiutando il trasferimento al Centro di accoglienza straordinaria.

Dalla Regione

«Di concerto con le autorità competenti la Regione si è attivata fin da subito per riportare la situazione a uno stato di piena legalità. In questo senso, non appena terminerà il lavoro dei vigili del fuoco procederemo con la chiusura definitiva dello stabile, murando gli ingressi interni e sigillando il cancello esterno, in maniera tale da scongiurare il rischio di nuova occupazione, anche in considerazioni delle condizioni dello stabile stesso, quindi dello stato di pericolo della struttura», ha spiegato l’assessore degli Enti locali, finanza e urbanistica, Aldo Salaris, a margine del Comitato per la sicurezza. «La Regione – ha ricordato – aveva già denunciato, nel 2011 alla Procura della Repubblica, l’occupazione abusiva».