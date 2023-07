Il furgone-paninoteca cacciato dalla spiaggia 

Da qualche giorno a Calasetta in località “La salina” è cominciata la battaglia al venditore ambulante dei panini.

Alessio Zaneghetti, 46 anni di Modena sposato con una ragazza di Calasetta, proprio per accontentare la moglie, a Modena ha venduto tutto, e si è trasferito in Sardegna. Quel furgone parcheggiato nel viale di accesso alla località balneare viene ritenuta illegittima: «Ieri mattina i vigili urbani hanno contestato la presenza dei miei bidoni della spazzatura, mi spiace vorrà dire che li toglierò, per le lamentele andate in Comune - ripete Alessio a clienti – Sono l’ultimo dei problemi di questa comunità e ciò nonostante continuano a mandarmi i vigili urbani a controllarmi». Tutto in regola, tranne l’obbligo, ogni tanto di spostare il furgone, poiché l’attività è inquadrata nel commercio itinerante. Una scelta di vita quella di Alessio Zaneghetti che però non sarebbe destinataria di un posto fisso dove poter posizionare il furgone e vendere. «È incredibile - dice il commerciante - con tutto quello che ci sarebbe da fare in questo paese, trovano il tempo per creare difficoltà a chi vorrebbe semplicemente lavorare, senza arrecare alcun disturbo, tra l’altro, offrendo un servizio». Paradossalmente manca un regolamento commerciale che dovrebbe essere fatto proprio dall’amministrazione comunale. Che, interpellata sul tema, non rilascia repliche.

