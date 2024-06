Il furgone dei banditi sulla 131 

Un gioco pericoloso e forse non troppo redditizio. Sembrerebbe da rivedere al ribasso la cifra sottratta alla Vedetta 2 Mondialpol, venerdì sera, da un commando armato in via Caniga. Molto lontana dai 20 milioni ipotizzati in un primo momento, visto che i banditi si sono appropriati perlopiù delle somme in lavorazione nella sala conta. Luogo dove si conteggiano sì i soldi ma in quantità esigua rispetto al sancta sanctorum del caveau, rimasto intonso nel quarto d’ora dell’assalto.

Il ritrovamento

Le procedure attivate dall’allarme, fatto subito scattare dalla vedetta nella garitta, hanno fatto in modo che, al terzo piano, la centrale operativa dell’istituto, si blindasse la struttura e, in quello inferiore, i dipendenti riuscissero a mettersi subito al riparo. Mentre i banditi si impossessavano delle somme, con il noto trasporto dei sacchi tramite benna, depositate poi su un Fiat Ducato “cabriolet”, privo del tetto. Mezzo ritrovato ieri a 5 km da Sassari, all’altezza di Muros, distrutto dalle fiamme, sotto un ponte e vuoto, carico solo del mistero perché i rapinatori se ne siano disfatti con tanto, relativo ritardo. Banditi che, peraltro, hanno dimostrato di possedere una preparazione certosina, a partire dalla tecnica consumata con cui hanno sparato. Non all’impazzata ma utilizzando una sorta di protocollo paramilitare fatto di proiettili scagliati attraverso una cadenza calcolata. Come si nota dalle testimonianze video, i colpi deflagrano in sequenza di quattro e, si presume, da altrettante bocche di fuoco, così da fungere da copertura e disorientare il target preso di mira, impossibilitato a rispondere. Anche se, sembrerebbe, che gli operatori all’interno dello stabilimento non dovessero ingaggiare un conflitto armato ma, secondo il modus operandi, pensare soltanto a proteggere il denaro.

Le armi

Oltre a imbracciare i famigerati Kalashnikov, fucili d’assalto capaci di una gittata da 400 metri, i malviventi hanno usato delle pistole, si congettura, come le Glock calibro 9 per 21, un’arma professionale in dotazione anche alle forze dell’ordine, o magari una pistola 9 mm parabellum, tra le armi corte più diffuse. Strumenti sulla cui provenienza si può solo congetturare, considerando gli scenari più ovvi, come quelli che si riferiscono all’Est Europa, sempre più incrocio di traffici di ordigni da guerra, o il dark web, supermarket onnicomprensivo, in particolare nei settori citati. Su quest’aspetto indaga la polizia di Stato che, sabato, ha concluso con la Scientifica l’esame della scena del crimine, soffermandosi in particolare sul terreno affianco alla Mondialpol. Un campetto rilevato qualche mese fa dall’azienda, ripulito di recente dai rottami che lo ricoprivano e delimitato poi da una recinzione che l’escavatore usato per la rapina ha buttato giù con facilità.

E chi ha studiato il piano sapeva di poter contare su quei pochi metri di terra come base, per la ruspa e la scala da cui sono saliti i banditi, per assaltare la sede dell’istituto di vigilanza.

