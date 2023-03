Il fuoristrada fermo all’origine della lite sfociata nel delitto 

Da qualche tempo il Nissan Terrano era rotto. Lo guidava abitualmente Giuseppe Pittalis per raggiungere l’ovile assieme al fratello Giorgio, da sempre senza patente. Il maggiore accusava il fratello minore di non fare nulla per risolvere questa situazione diventata pesante. I disagi, la necessità di chiedere ogni giorno agli amici un passaggio in campagna avrebbero acuito le tensioni quotidiane arrivando a scatenare la furia omicida esplosa all’alba di venerdì nell’ovile di Sae Lussu. Sarebbe questo il movente del delitto emerso dalla lunga confessione di Giuseppe Pittalis che, in maniera lucida, alla presenza del legale Angelo Manconi, in rappresentanza anche dell’altro difensore Potito Flagello, nella caserma dei carabinieri di Bitti ha ricostruito davanti ai pm Giorgio Bocciarelli e Riccardo Belfiori i momenti del raptus e il contesto in cui sarebbe maturato.

L’indisponibilità di un mezzo di trasporto avrebbe causato discussioni anche violente. Venerdì mattina Giorgio avrebbe spinto il fratello che era impegnato nella mungitura delle pecore. A quel punto Giuseppe ha reagito e nel mezzo dell’ennesimo litigio avrebbe colpito il fratello alla nuca con il martello. Perso ogni controllo avrebbe infierito ancora, quando Giorgio era già stramazzato a terra colpendolo alla testa. Poi avrebbe chiamato l’amico che poco prima li aveva accompagnati perché tornasse a prenderlo. Ha chiamato il fratello Antonello che lavora come fabbro. Poi è andato a casa a cambiarsi, deciso a costituirsi. Nel percorso dalla sua abitazione verso la caserma l’incontro con il sindaco Ciccolini che lo ha poi accompagnato dai carabinieri. Per lunedì in carcere è stata fissata la convalida dell’arresto da parte del Gip del tribunale di Nuoro. L’autopsia della vittima sarà eseguita dal medico legale Matteo Nioi nell’ospedale di Nuoro, ma non è stata ancora fissata.

Il quadro investigativo sembra ormai definito. Il delitto sarebbe maturato nella difficile convivenza tra i due fratelli che condividevano sia la casa di Bitti che il lavoro: in paese era nota la loro litigiosità, ma nessuno sospettava che potesse succedere una tragedia tanto grave da sconvolgere una famiglia e l’intera comunità.

