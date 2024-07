Il fuoco rialza la testa, notte di paura 

Nuova notte di paura a Isili, dove intorno alle 22 di ieri, quando ancora non era stato completamente domato il rogo di domenica, un altro incendio si è sviluppato nella zona di Pardixeddu, in un terreno privato dove sono in corso lavori per la costruzione di un edificio. In breve tempo il rogo è arrivato a minacciare alcune case nella periferia del centro abitato, non lontano dalla sede della Music academy.

Sul posto sono rapidamente arrivati la Protezione civile del Sarcidano e i vigili del fuoco, che nel giro di un’ora e mezza sono riusciti ad avere ragione delle fiamme prima che arrivassero a creare pericoli alle persone. A bruciare prevalentemente sterpaglie e stoppie.

Ieri, a due giorni dall’incendio che ha annerito quasi mille ettari di campagna, a Isili ha continuato a fumare il Monte Polidoni e la campagna intorno; per tutta la giornata la Protezione civile ha continuato a monitorare tutta l’area per evitare che il fuoco ripartisse. E va delineandosi l’entità del danno: domenica sono stati colpiti pascoli, campi, orti, bosco, casette di campagna, serre, rotoballe, animali e soprattutto il cuore delle persone che in quelle campagne trascorrono tanto tempo e che ancora oggi guardano increduli uno spettacolo quasi lunare. «Tristezza, sconcerto e rabbia», ha scritto sui social il sindaco Luca Pilia: «Confidiamo che i responsabili vengano assicurati alla giustizia, in attesa ripartiremo più determinati di prima».

Senorbì

Anche a Senorbì ieri è stata giornata di bilanci amari. Spente le fiamme, ora per l’officina Pneus di Cristian Arisci e per il ristorante Beer Grill di Mauro Moi inizia la dolorosa conta dei danni. Il vasto incendio di origine dolosa, divampato nel primo pomeriggio di lunedì e partito da un terreno nei pressi di via Manzoni a Senorbì, ha raggiunto velocemente il centro abitato fino all’officina, che è stata consumata rapidamente dalle fiamme alimentate dalla combustione degli pneumatici altamente infiammabili distruggendo l’attività del gommista, frutto del lavoro di una vita. Accanto, il Beer Grill ha subito danni meno gravi: comunque il muro portante crepato ha suscitato preoccupazione per la sicurezza strutturale dell'edificio, richiedendo interventi di riparazione immediati. Sono stati perduti inoltre i ricordi e gli oggetti che rendevano il ristorante unico, mentre sono completamente da ricostruire le pareti interne, le coperture del locale e l'arredamento interno.

Le indagini

Ancora in corso gli accertamenti dei Vigili del Fuoco e dei carabinieri per accertare la dinamica dell’incendio. Le squadre di soccorso hanno lavorato ininterrottamente sino alla mattinata di ieri, quando un piccolo focolare ha minacciato di riaccendersi, ma grazie all'intervento tempestivo è stato prontamente domato.

Nonostante la devastazione, c'è un barlume di speranza. Entrambi i locali erano assicurati, aprendo la strada alla ricostruzione che sta partendo anche grazie agli innumerevoli aiuti della generosa comunità di Senorbì. Il vicinato di via Manzoni ha risposto alla richiesta di aiuto già durante l’incendio, portando acqua ai Vigili del fuoco stremati e attanagliati dalla morsa del fuoco e del caldo e aiutando il Beer Grill e la Pneus a mettere in salvo la documentazione e tutti gli oggetti non distrutti dalle fiamme.

«Tristezza infinita. Anni di sacrificio spezzati via in pochi istanti – dichiara Arisci – Un ringraziamento a tutta la popolazione che ci è stata vicina e ci ha aiutato. Un ringraziamento ai grandi eroi, i Vigili del fuoco. Un ringraziamento alle forze dell’ordine. Un ringraziamento a tutti quanti. Faremo di tutto per rialzarci».

