Il fuoco minaccia le attività commerciali 

Le fiamme, ieri pomeriggio, hanno divorato le sterpaglie in viale Monastir avvicinandosi pericolosamente ad alcune attività commerciali. Il pronto intervento dei vigili del fuoco, dopo la segnalazione da parte degli agenti di una pattuglia della Polizia Locale, ha permesso di evitare conseguenze gravi: il rogo è stato controllato, impedendo che raggiungesse capannoni e strutture, ma soprattutto auto e mezzi parcheggiati nei piazzali a poca distanza.

Che la giornata potesse essere pericolosa sul fronte degli incendi era risaputo. Lo hanno vissuto in prima persona i titolari e i dipendenti delle aziende presenti in viale Monastir, nel tratto di strada davanti al muro del cimitero di San Michele, tra il centro commerciale che ospita Maury’s e il supermercato Lidl. Le fiamme hanno aggredito l’area incolta in passato usata come deposito dei mezzi coinvolti in incidenti e sotto sequestro. Le sterpaglie secche hanno permesso al rogo di “camminare” velocemente. Le pattuglie della Municipale hanno immediatamente segnalato il pericolo ai vigili del fuoco, intervenuti rapidamente. Mentre le squadre dei pompieri hanno spento le fiamme, gli agenti della Polizia Locale si sono occupate della viabilità Tutta la zona è stata poi bonificata. (m. v.)

